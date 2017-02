/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grève chez Samuel et Fils - Le directeur québécois des Métallos en point de presse/







SAGUENAY, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le directeur québécois du Syndicat des Métallos tiendra un point de presse au sujet de la grève des travailleurs de Samuel et fils ce vendredi à 11h devant les installations de l'usine, à Laval.

Les 70 travailleurs de cette usine de fabrication et de transformation de métal et de produits industriels de Laval sont en grève depuis le 4 février dernier. Une clause orphelin sur les retraites, qui allouerait un régime de retraite moins avantageux aux nouveaux travailleurs, est au centre de cette lutte.

Point de presse

Vendredi 24 février 2017 à 11h00

Devant les installations de Samuel et fils

2225, avenue Francis-Hughes (Laval)

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques (mines, métallurgie, fabrication industrielle, hôtellerie, restauration, camionnage, taxi...).

