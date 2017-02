RBC annonce des changements à sa haute direction







TORONTO, le 24 févr. 2017 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Jennifer Tory, actuellement chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises (SBPE), au poste de chef de l'administration. Neil McLaughlin, actuellement vice-président directeur, Services financiers à l'entreprise, SBPE, deviendra chef de groupe, SBPE, succédant à Mme Tory.

Mme Tory continuera de relever de Dave McKay, président et chef de la direction, et restera membre du Groupe de la direction. Dans ses nouvelles fonctions, M. McLaughlin relèvera de M. McKay et se joindra au Groupe de la direction. Ces changements prendront effet le 1er mai 2017.

« Je sais que nos actionnaires, nos clients et nos employés bénéficieront des quelque quarante ans d'expérience de Mme Tory dans le secteur des services financiers, alors qu'elle occupera le très important rôle de chef de l'administration. L'attention sans relâche qu'elle porte à la clientèle, de même que sa connaissance approfondie du secteur bancaire et de ce qu'il faut pour offrir une expérience client exceptionnelle, lui seront de précieux atouts lorsqu'elle assurera la supervision et l'harmonisation d'initiatives menées par plusieurs unités opérationnelles et fonctionnelles », a souligné Dave McKay, président et chef de la direction de RBC.

Depuis son entrée en fonction à titre de chef de groupe, SBPE, il y a trois ans, Mme Tory a grandement contribué à la transformation des services bancaires de détail de RBC au Canada en banque relationnelle à l'ère numérique. Sous sa direction, les SBPE ont enregistré de façon constante de solides résultats malgré un contexte difficile et ont obtenu de nombreux prix sectoriels, en particulier la première place parmi les cinq grandes banques canadiennes, accordée à RBC par J.D. Power à l'issue de son sondage sur la satisfaction de la clientèle. En outre, Mme Tory a supervisé la restructuration des Services bancaires - Antilles, visant à mieux servir les clients et à assurer une rentabilité durable.

« Tout au long de sa carrière, M. McLaughlin a acquis une vaste expérience au sein des Services bancaires canadiens et s'est démarqué par son solide leadership, son remarquable sens des affaires, ainsi que son talent pour l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies favorisant la croissance de notre part de marché. Ses connaissances et son leadership seront de précieux atouts pour le Groupe de direction », a souligné M. McKay.

Entré au service de RBC en 1998, M. McLaughlin a occupé divers postes de direction et de haute direction au sein des Services bancaires canadiens, y compris des rôles dans les secteurs Cartes de crédit et Prêts aux particuliers, ainsi que de la distribution et de l'exploitation. Avant sa nomination au sein des Services financiers à l'entreprise, il était premier vice-président, Marketing et stratégie des modes de prestation. Il a également occupé le poste de premier vice-président, Risque opérationnel, Services bancaires canadiens. À ce titre, il était responsable des décisions de crédit, de la prévention des fraudes, du recouvrement, de la gestion du risque opérationnel et du Groupe Conseil Marchés Commerciaux.

