SHOPBOP lance la collection tendance printemps 2017 avec Suki and Immy Waterhouse

NEW YORK, 24 février 2017 /PRNewswire/ -- SHOPBOP, la première destination de shopping en ligne pour les femmes du monde entier, lance sa collection printemps 2017 mondiale, « Find Your Spring » (trouvez votre printemps) avec les soeurs « It-Brit » et stars de style, Suki Waterhouse et Immy Waterhouse, et le modèle du moment, Alanna Arrington. La collection est centrée autour de l'amitié féminine et d'une vision contemporaine de la féminité comme les six tendances printemps l'évoquent : Pretty in Pink, Tailor Made, All-Day Lingerie, Modern Americana, New Romantics and SoCal Cool.

La collection « Find Your Spring » sortira avec des photos et du contenu vidéo uniques sur tous les canaux numériques (courriel, médias sociaux et page d'accueil) et sera disponible sur ordinateur, tablette, téléphone mobile ou courrier direct sous la forme de brochures hebdomadaires de looks comprenant des conseils de style, les derniers produits du printemps et des photos exceptionnelles. Du rose, la couleur tendance de la saison, à des tirages ludiques et des silhouettes romantiques, le meilleur de la mode du printemps prend vie.

Caroline Maguire, la directrice de la mode chez SHOPBOP, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de lancer notre collection mondiale printemps 2017, « Find Your Spring », avec Suki Waterhouse, Immy Waterhouse et Alanna Arrington. Nous pensons que nous avons choisi le trio parfait pour représenter l'esprit du printemps d'une manière très SHOPBOP avec un style accessible et une sensibilité amusante ».

TENDANCES PRINTEMPS DE SHOPBOP

Pretty in Pink [Lancement : 23 février 2017]

Cette nuance de rêve est sur le point de remplir vos placards avec des coloris de rose joue crème, rose poudreux et de fuchsia stupéfiant.

Tailor Made [Lancement : 9 mars 2017]

Votre aide-mémoire saisonnier sur la façon de porter des classiques impeccables que vous n'avez jamais vue auparavant.

All-Day Lingerie [Lancement : 16 mars 2017]

Comment avoir un look chic sans effort ? Notre guide pour porter des hauts courts sur des cols boutonnés, apparier des robes nuisettes avec un pantalon soyeux et vêtir des robes de style boudoir sur des retailles.

Modern Americana [Lancement : 23 mars 2017]

Le rouge, le blanc et le bleu réinventés avec la bourre « Americana » : vichy, pois, rayures, couleurs patriotiques et des tonnes de denim.

New Romantics [Lancement : 30 mars 2017]

Un mélange sophistiqué de volants de rêve, des blouses à haut col, de manches Juliet et de fleurs spectaculaires.

SoCal Cool [Lancement : 6 avril 2017]

Surfez sur la vague rétro dans une ambiance de plage avec des looks aux couleurs vives inspirés du surf, osez les motifs accrocheurs et les touches fluo.

Photos haute résolution de la collection : Photos de la collection

Lien de la vidéo de la collection : Vidéo de la collection

À PROPOS DE SHOPBOP

Shopbop.com est la destination de shopping en ligne incontournable pour le style moderne qui offre aux femmes du monde entier une sélection complète et triée sur le volet de designers reconnus et émergents. Travaillant avec plus de 1000 marques dans le monde entier, SHOPBOP offre aux femmes de 165 pays un choix de prêt-à-porter et d'accessoires avec une expédition mondiale rapide et gratuite et un retour gratuit aux États-Unis et au Canada. SHOPBOP fait partie du groupe de sociétés Amazon.com Inc.

