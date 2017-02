Célébrations du 375e anniversaire de Montréal - Programmation officielle du 24 février au 2 mars 2017







CRÉATIVITÉ ET HISTOIRE À L'HONNEUR !

MONTRÉAL, le 24 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Cette semaine, le 375e anniversaire de Montréal rime avec histoire et créativité. La 3e phase des rencontres des meilleurs improvisateurs de la ville, « Quartiers improvisés », ou encore l'histoire ferroviaire de la Gare de triage d'Outremont sont à l'honneur. Envie de créer? Participez à la réalisation et décoration de La guirlande du 375e, une décoration de 1 400 m de longueur. Enfin, le Quartier des spectacles demeure toujours aussi lumineux, grâce aux oeuvres du parcours Illuminart.

Nouveautés

Quartiers improvisés - Phase 3

Ce sont 13 happenings dans des lieux publics mettant en vedette des comédiens maison et des joueurs invités en provenance de différentes ligues d'impro de la métropole. Sous la direction de leur contremaître, ils vont participer à différents jeux d'improvisation ayant pour thème l'histoire du secteur où se déroule le match. Une façon ludique d'en apprendre plus sur l'histoire des quartiers de l'arrondissement Ville-Marie.

26 février 2017 - L'Ermitage du Collège de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/quartiers-improvises-271/

La Gare de triage d'Outremont

La Société d'histoire d'Outremont et la Société d'histoire de Parc-Extension présentent un projet en trois volets (exposition, projections et circuits pédestres) autour de l'histoire de l'ancienne gare de triage d'Outremont. Les PROJECTIONS explorent la thématique ferroviaire.

26 février 2017 - Théâtre Outremont

http://www.375mtl.com/programmation/la-gare-de-triage-doutremont-lempreinte-dune-memoire-251/

La guirlande du 375e

Le Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles met sur pied la réalisation et la décoration collective d'une guirlande de 1 400 m de longueur qui habillera les rues du quartier de Pointe-Saint-Charles. Plusieurs ateliers sur des techniques variées de peinture et d'impression sur toile seront offerts dans lieux du quartier dans une ambiance créative où les participants pourront développer leurs talents artistiques.

28 février, de 18h à 21h - Société d'Histoire de Pointe-St-Charles

http://www.375mtl.com/programmation/la-guirlande-du-375-307/

Activités en cours

Le monde de demain

L'exposition Le monde de demain ouvre à OBORO une année consacrée aux artistes autochtones issus des nations formant le territoire du Canada. Skawennati déploie des récits renouvelés incarnés de manières analogique et numérique, posant un regard fin sur les notions de temps et d'identité, alors que machinimas (une technique qui utilise des séquences vidéos capturées à l'intérieur d'espaces virtuels), impressions numériques, photographies et sculptures entremêlent habilement histoire, traditions, cyberespace et science-fiction.

Du 4 février au 18 mars 2017, du mardi au samedi, de midi à 17 h - OBORO

http://www.375mtl.com/programmation/le-monde-de-demain-298/

Curling en lumière

Découvrez la magie de cette nouvelle activité familiale ludique et gratuite. MONTRÉAL EN LUMIÈRE réinvente le curling à l'occasion des Hivernales avec une version éclatée et « lumineuse » d'un sport qui ne cesse de faire des adeptes.

Du 23 février au 11 mars - Place des festivals, Quartier des spectacles

http://www.375mtl.com/programmation/curling-en-lumiere-5/

Illuminart

Ce parcours d'oeuvres technologiques lancé dans le cadre de MONTRÉAL EN LUMIÈRE à l'occasion du 375e témoigne de Montréal comme ville intelligente et numérique. Le parcours, arpentant le Quartier des spectacles et l'arrondissement Ville-Marie, nous fera découvrir des créations lumineuses, interactives et immersives d'avant-gardes.

Du 23 février au 11 mars - mercredi au samedi - Place des festivals

http://www.375mtl.com/programmation/illuminart-13/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Cité Mémoire

Un parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal présentant une multitude de personnages témoins de l'histoire de la ville. Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.

Tous les soirs - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

