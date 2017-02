/R E P R I S E -- Avis aux médias - Invitation au colloque « Relance du génie-conseil. Le temps de rebâtir »/







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) invite les représentants des médias à assister à son colloque « Relance du génie-conseil. Le temps de rebâtir », en présence de Mme Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre de la Stratégie numérique, et de M. Raymond Bachand, président de l'Institut du Québec et conseiller spécial du gouvernement du Québec pour l'ALENA.

Le génie-conseil représente un domaine économique hautement stratégique dans les activités modernes et le Québec ne fait pas exception. Il se situe au coeur de la presque totalité des projets majeurs d'innovation et d'investissement.

Au cours des dernières années, la réputation du génie-conseil québécois a été sévèrement mise à mal, mais des mesures correctives ont été prises et le temps est maintenant venu de relancer ce secteur économique important.

Sous forme de panels et de conférences, une dizaine d'experts se pencheront sur des pistes de réflexion pour amener les participants à entrevoir comment relancer ce fleuron de notre économie qui a fait notre fierté et notre renommée.

Quand : le vendredi 24 février



7h30 : Inscription et réseautage 8h15 : Ouverture de la journée par Stéphane Forget, PDG, FCCQ 8h40 : Dévoilement d'une étude « La contribution économique de l'industrie Québécoise du génie-conseil » par André Rainville, PDG, Association des firmes de génie-conseil - Québec 12h00 : Allocution de Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre de la Stratégie numérique 13h50 : Synthèse et allocution de M. Raymond Bachand, président de l'Institut du Québec et conseiller spécial du gouvernement du Québec pour l'ALENA 14h55 : Mot de la fin par Stéphane Forget 15h00 : Fin du colloque



Où : Hôtel Sheraton Laval

2440 Autoroute des Laurentides,

Laval (Québec) H7T-1X5

Nous vous remercions de vous inscrire en contactant :

Marie-Odile Pinet

marie-odile.pinet@fccq.ca

(514) 844-9571, poste 3227

Pour les détails de l'horaire et plus d'information sur le colloque : http://www.genieconseil.fccq.ca/

