Monaco accueille un nouveau bureau Vistra et le lancement de Vistra Private Office







HONG KONG, February 24, 2017 /PRNewswire/ --

Vistra, un des plus important prestataires de services aux entreprises, trust, domiciliataire et administration de fonds a annoncé l'acquisition de Podium SAM, un prestataire de conseils en structuration de patrimoine implanté à Monaco. À la suite de ce rachat, Podium SAM aura pour nouvelle raison sociale Vistra Private Office SAM. Vistra Monaco Corporate Services SAM a par ailleurs été constituée pour agir en tant qu'administrateur local de sociétés et s'est vu octroyer les agréments nécessaires à Monaco pour créer et gérer des trusts, des sociétés et des structures de fonds privés pour familles fortunées (HNW).

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150611/748772 )



Avec ce rachat, Vistra renforce sa présence à Monaco, de même qu'à l'international. Maurizio Cohen, fondateur de Podium, a accueilli Vistra à Monaco en ces termes :

« Monaco devrait devenir un foyer de structuration du patrimoine important en Europe. La venue de Vistra apporte une expérience et des compétences appréciées ainsi qu'une vision mondiale de la Principauté. »

Parallèlement à cette acquisition, Vistra a annoncé le lancement de Vistra Private Office (VPO), un service novateur à destination des familles internationales dont les activités et le patrimoine sont intimement liés, vivant et opérantdans différents pays. Sur une gamme complète de services, les clients disposeront de l'assistance attendue de leur propre Family Office. Ils auront accès, dans toutes les juridictions importantes, à une équipe Vistra composée de spécialistes expérimentés ayant la capacité d'offrir en continu des solutions qui répondent à leur besoins d'ordre privé et professionnel.

Martin Crawford, Chief Executive Officer de Vistra, a commenté en ces termes l'ouverture de ce nouveau bureau Vistra et le lancement de Vistra Private Office :

« Nous sommes ravis de pouvoir, grâce à cette initiative de notre ami de longue date, Michael Woolf, doyen du secteur des services aux entreprises et trusts dans la Principauté, nous associer à Maurizio et son équipe et ainsi renforcer notre présence à Monaco, un pays phare pour notre clientèle privée. La volonté de croissance diversifiée de la Principauté est un atout stratégique fondamental pour notre offre de services à destination des plus fortunés (HNWI) et nous pensons être bien placés pour aider les investisseurs du monde entier à en savoir plus sur les avantages qu'ils auraient à baser leurs activités à Monaco. »

Julius Bozzino, directeur de Vistra Private Office, a ajouté :

« C'est pour répondre à une attente de nos clients que nous avons créé Vistra Private Office qui s'adresse aux entrepreneurs et familles dont la fortune et les intérêts professionnels sont étroitement liés et dont l'horizon couvre de nombreux pays. Ils ont de multiples exigences lorsqu'ils mettent en oeuvre leurs stratégies commerciales et leurs objectifs de préservation de patrimoine, aussi sommes-nous ravis d'être en mesure de leur offrir l'aide spécialisée dont ils ont besoin à l'international pour atteindre ces objectifs. »

À propos de Vistra

Classé parmi les quatre principaux prestataires de services du secteur financier à l'échelle internationale, Vistra est un groupe polyvalent de professionnels qui propose un large éventail de services et solutions. Ses compétences vont de la création d'entreprises à des services d'administration de fonds, de fiducies et de trusts. Vistra emploie plus de 2 600 personnes réparties dans ses 67 bureaux dans 41 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.vistra.com

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 04:42 et diffusé par :