La société Magnet 360 incluse dans le Guide du marché pour les fournisseurs de services Salesforce de Gartner







Magnet 360, une filiale de Mindtree, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été incluse dans le Guide du marché pour les fournisseurs de services Salesforce (Market Guide for Salesforce Service Providers) de Gartner. Gartner a identifié la division Magnet 360 de Mindtree comme un fournisseur représentatif dans les domaines de l'analyse des clients, de Sales Cloud, de Service Cloud, de Marketing Cloud et d'App Cloud.

Le rapport conseille aux clients de « favoriser les fournisseurs de services qui disposent d'outils, de modèles et d'accélérateurs pouvant servir à réduire le délai et le coût du déploiement, à accroître la prévisibilité et à respecter ou dépasser les attentes en matière de TCO ».

« En fournissant aux professionnels hautement qualifiés une expertise des clouds Salesforce, Magnet 360 s'est imposée comme un partenaire stratégique de Salesforce dans le monde entier. Pour intensifier ou maintenir ces efforts, Magnet 360 tirera profit de son Centre d'excellente Salesforce récemment ouvert à Munich, en Allemagne, afin de s'adapter au rythme d'expansion de Salesforce en Europe continentale », a déclaré Matt Meents, PDG de Magnet 360. « Magnet 360 s'engage à proposer aux clients des conseils Salesforce, depuis l'innovation jusqu'à la mise en oeuvre et l'assistance. ».

« Depuis sa création, Magnet 360 est l'un de nos partenaires les plus solides et les plus engagés. Maintenant qu'elle fait partie de Mindtree, la société possède l'envergure nécessaire pour croître et demeurer un partenaire stratégique et important », a affirmé Don Lynch, vice-président sénior des alliances stratégiques internationales de Salesforce.

Le rapport mentionné dans le présent communiqué de presse est « Market Guide for Salesforce Service Providers » (Guide du marché pour les fournisseurs de services Salesforce) de Gartner, publié le 17 novembre 2016

Limitation de responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs présentant les meilleurs résultats. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne sauraient être considérées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de conformité ou d'adéquation à une utilisation particulière.

À propos de Magnet 360

Magnet 360, une filiale de Mindtree, est un partenaire Salesforce depuis 2004 et a obtenu le statut Platinum en 2015. Nous aidons les entreprises axées sur l'avenir à engager leurs audiences les plus importantes afin de stimuler la croissance, la rétention et l'efficacité, qui assurent des résultats commerciaux significatifs. En nous appuyant sur la plateforme Salesforce et sur un modèle de livraison itératif, nous aidons les entreprises à travailler de manière plus intelligente et à générer de la valeur rapidement au sein de leur organisation. Nos solutions cloud innovantes sont utilisées par des clients actifs dans une variété de secteurs. En particulier, nous possédons une expertise approfondie dans les secteurs des services financiers, de la santé, des biens de consommation emballés, de la vente au détail, de la fabrication et des médias.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients du palmarès Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree est une société fondamentalement numérique qui adopte une approche agile et collaborative pour créer des solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Dans le même temps, notre vaste expertise dans la gestion des infrastructures et des applications aide à optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez que votre entreprise se distingue, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Consultez le site http://www.mindtree.com pour en savoir plus.

