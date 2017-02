AdVoice lance en Inde le premier réseau publicitaire de télécommunication au monde







Les publicitaires indiens peuvent désormais accéder au plus grand inventaire de publicités audio mobiles ciblées grâce au réseau publicitaire de télécommunication d'AdVoice qui ne cesse de s'étendre au niveau mondial.

AdVoice permet aux publicitaires de diffuser des publicités audio vers des appelants sur téléphone portable. Cela remplace la tonalité d'appel des abonnés au Bharti Airtel qui ont choisi le service Reward Tunes. AdVoice fournit la technologie, la plate-forme de réservation de campagne en ligne et gère les ventes de publicités, tandis que le réseau de Bharti Airtel fournit aux annonceurs une portée plus large que tous les autres médias en Inde.

La publicité audio mobile ciblée bénéficie des 10 à 15 secondes de pleine attention d'un consommateur lorsque celui-ci démarre un appel téléphonique. Elle se retrouve littéralement dans son oreille. Cela représente un immense potentiel à exploiter si l'on s'en tient aux statistiques : en moyenne, 500 minutes par appelant et par an sont passées à attendre que les appels soient pris. Avec quelque 1 800 appels par abonné et par an, le potentiel d'impressions en Inde se monte à 1 800 milliards.

L'envoi de ces publicités audio remplaçant la traditionnelle tonalité d'attente a une portée plus large que tout autre moyen. Il existe un pool sans précédent de connexions téléphoniques mobiles actives en Inde. Plus d'1 milliard, avec 65 % de la population utilisant toujours des téléphones polyvalents, dont 30 % vivant dans des zones rurales peu développées technologiquement.

L'ampleur des téléphones portables est sans précédent. Ils sont plus nombreux que les postes de télévision, les ordinateurs de bureau, les tablettes et les radios ou même les quotidiens. La publicité mobile représente une industrie de 100 milliards USD à l'échelle planétaire, et pourtant, les opérateurs de téléphonie mobile n'en bénéficient pas, car les annonceurs numériques n'ont pas accès à leur inventaire.

D'ici 2020, 1 dollar sur 3 dépensés dans la publicité sera consacré à la publicité mobile, et AdVoice permet aux compagnies de téléphone de s'intégrer dans ce système économique. Nous profilons la base en conformité avec les normes de l'industrie relatives aux annonces numériques et nous permettons aux marques, aux agences de presse et aux DSP d'atteindre leurs publics préférés par le biais des canaux de télécommunication.

Ni la télévision, ni la radio, ni le numérique ne peut atteindre ces publics, sans parler de l'ensemble des segments d'audience de l'Inde. Grâce à AdVoice, c'est désormais possible.

Dennis Oudejans, PDG d'AdVoice, a déclaré : « L'envoi de publicités lors du temps d'attente des appels bénéficie au publicitaire grâce à la mesurabilité, l'absence de gaspillage, un ciblage avancé, un auditoire captif et de grandes capacités de génération de leads, car les appelants peuvent exprimer leur intérêt pour le produit en appuyant sur une touche. »

Des jingles audio ciblés fonctionnent sur n'importe quel téléphone et avec des millions d'inventaires d'impressions quotidiennes, AdVoice se place au sommet des principaux réseaux publicitaires du pays aux côtés de Facebook et Google.

À l'échelle mondiale, on compte 15 milliards d'impressions publicitaires audio chaque jour. C'est quatre fois le nombre de recherches sur Internet. Le voyage d'AdVoice vient tout juste de commencer.

À propos d'AdVoice

AdVoice est le premier et le seul réseau publicitaire de télécommunication mondial qui permet aux professionnels du marketing de cibler des audiences de consommateurs via SMS, USSD, diffusion vidéo en direct et formats audio tels que la tonalité, le SVI et la diffusion en direct. L'interface en ligne et le moteur de profilage d'AdVoice rendent l'inventaire de télécommunication accessible de façon numérique et programmatique, offrant ainsi aux publicitaires le plus haut niveau de portée, de ciblage, de génération de leads et d'analytique.

