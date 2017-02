Le Japon a accueilli 24,04 millions de touristes étrangers en 2016, un niveau record pour la troisième année consécutive, une hausse significative de 2,4 fois sur trois ans







- Grand pas vers l'objectif d'accueillir 40 millions de visiteurs étrangers avant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020 -

- Plus de 14 000 vidéo/photos disponibles sur le site Web du Centre de médias en ligne sur le Japon (https://jomc.jnto.go.jp/), téléchargeables sans frais et traitant du tourisme au Japon -

TOKYO, 23 février 2017 /CNW/ - L'Organisation nationale du tourisme du Japon (JNTO) a annoncé le mois dernier que le Japon a accueilli en 2016 24,04 millions de visiteurs étrangers, un record historique depuis que la JNTO a commencé à tenir des statistiques en 1964. Au cours des trois dernières années, le nombre de visiteurs a augmenté de 2,4 fois. Cette hausse importante tient en partie aux conférences et manifestations internationales organisées au Japon ainsi qu'aux activités promotionnelles visant à attirer des touristes.

Veuillez vous inscrire et devenir membre.

CENTRE DE MÉDIAS EN LIGNE SUR LE JAPON : https://jomc.jnto.go.jp/

Photo 1 : http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI1fl_184M01XA.jpg

L'an dernier, au mois d'août, la JNTO a lancé le Japan On-line Media Center (Centre de médias en ligne sur le Japon ou JOMC) (https://jomc.jnto.go.jp/), une plateforme conçue pour aider les médias étrangers à promouvoir les attraits touristiques japonais et à attirer des visiteurs au Japon. Les membres inscrits au JOMC ont accès à plus de 14 000 vidéos et photos, téléchargeables sans frais, et mises à leur disposition pour faire connaître les attractions du Japon, y compris ses ressources touristiques, les scènes de ses quatre saisons, la cuisine et la culture traditionnelle dans tout le pays.

Faits saillants de l'espace média Japon en ligne du Japon (https://jomc.jnto.go.jp/)

- Contenu riche dont environ 1 700 vidéos et 12 500 photos

- Contenus très divers exposant les charmes et attraits du Japon, y compris les sites touristiques et paysages naturels célèbres, ainsi que la cuisine locale et les festivals

- Vidéos haute résolution (HD) disponibles, faciles et rapides à visionner et à télécharger

Devant l'afflux de touristes, et pays hôte de la Coupe du Monde de Rugby 2019 et des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo de 2020, le Japon bénéficie en ce moment d'une attention internationale grandissante. La JNTO entend ajouter du contenu et enrichir le site Web du JOMC. Pour en profiter, veuillez vous inscrire et devenir membre. Le matériel offert facilitera la production d'émissions télévisées pour faire découvrir les charmes du Japon et présenter le pays dans les médias en ligne, les journaux et les magazines.

Échantillons

Photo 2 : le Sanctuaire Motonosumi Inari Jinja / Préfecture de Yamaguchi http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI2fl_UmtyV18V.jpg

Photo 3 : le Festival Aomori Nebuta Festival / Préfecture d'Aomori

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI3fl_7235e99e.jpg

SOURCE Japan National Tourism Organization (JNTO)

Communiqué envoyé le 24 février 2017 à 00:41 et diffusé par :