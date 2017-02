Le Japon accueille 24,04 millions de visiteurs d'entrée en 2016, établissant un record pour la troisième année consécutive ; une forte progression qui voit le nombre de visiteurs multipliés par 2,4 sur trois ans







- Réaliser l'objectif d'accueillir 40 millions de visiteurs d'entrée dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 -

- Plus de 14 000 vidéos/photos sont désormais disponibles gratuitement sur le site Web du Japan On-line Media Center (https://jomc.jnto.go.jp/), offrant du contenu téléchargeable librement sur le tourisme au Japon -

TOKYO, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- La Japan National Tourism Organization (JNTO, Organisation nationale du tourisme au Japon), a annoncé le mois dernier que 24,04 millions de visiteurs s'étaient rendus au Japon en 2016. C'est un record depuis que la JNTO a commencé à compiler les statistiques, en 1964. Au cours des trois dernières années, le nombre de visiteurs a été multiplié par 2,4. Les conférences et les événements internationaux organisés au Japon, ainsi que des activités permanentes de promotion visant à attirer les touristes, ont contribué à cette forte progression.

JAPAN On-line MEDIA CENTER : https://jomc.jnto.go.jp/

Photo 1 : http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI1fl_184M01XA.jpg

La JNTO a lancé le Japan On-line Media Center (JOMC, Centre de médias en ligne sur le Japon) en août dernier (https://jomc.jnto.go.jp/), une plateforme conçue pour aider les médias étrangers à promouvoir les attractions touristiques du Japon et attirer les visiteurs dans le pays. Grâce au JOMC, les membres ont accès à plus de 14 000 vidéos et photos téléchargeables librement. Elles sont conçues pour être facilement utilisables en vue de communiquer sur les attractions du Japon, notamment ses ressources touristiques, des décors des quatre saisons, sa cuisine et sa culture traditionnelle à travers le pays.

Des faits saillants du Japon sur On-line Media Center (https://jomc.jnto.go.jp/)

- Un contenu riche d'environ 1 700 vidéos et 12 500 photos

- Un contenu varié pour communiquer sur les charmes et les attractions du Japon, notamment les sites touristiques célèbres et les paysages naturels, mais aussi la cuisine locale et les festivals

- Des vidéos haute résolution disponibles pour un affichage et un téléchargement faciles et rapides

En raison de la forte demande en matière de tourisme et en tant que pays hôte de la Coupe du monde de rugby 2019 et des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, le Japon bénéficie d'une attention internationale croissante. La JNTO continuera d'ajouter du contenu et à enrichir le site Web du JOMC. Devenez membre et faites usage du matériel pour produire des programmes et de l'actualité télévisés, afin de communiquer sur les charmes du Japon et présenter le Japon dans les médias, les journaux et les magazines en ligne.

Extraits

Photo 2 : Sanctuaire Motonosumiinari-jinja / Préfecture de Yamaguchi. http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI2fl_UmtyV18V.jpg

Photo 3 : Festival Nebuta d'Aomori / Préfecture d'Aomori.

http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M103968/201702229077/_prw_PI3fl_7235e99e.jpg

