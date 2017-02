Les dernières technologies en matière de conduite sont « très importantes » pour 1 personne sur 3 dans 17 pays [Étude de GfK]







Organisme de recherche indépendant mondial, GfK a publié ses conclusions montrant quelles caractéristiques d'un véhicule, à partir d'une liste donnée, étaient considérées comme « très importantes » par les personnes interrogées. Naturellement, les premiers du classement sont les facteurs d'hygiène ou de sécurité en cas d'accident, la fiabilité, l'économie de carburant et des coûts de fonctionnement minimums. Toutefois, un nombre significatif de répondants ont indiqué que les dernières technologies en matière de conduite ou axées sur les passagers étaient « très importantes » pour eux. Ce pourcentage augmente considérablement avec le revenu.

Plus d'un tiers (36 %) des internautes dans 17 pays pense qu'il est « très important » de posséder un véhicule équipé des dernières technologies (par ex. une aide à la conduite ou au stationnement, un régulateur de vitesse évolutif, un système d'ouverture ou de démarrage sans clé), tandis que plus d'un quart (28 %) pense pareillement concernant les dernières technologies développées pour les passagers (diffusion vidéo ou audio, connectivité aux réseaux sociaux, etc.).

L'importance de la technologie automobile augmente avec les revenus

En observant ces résultats par tranches de revenus, c.-à-d. en divisant les revenus des salariés de chaque pays en quartiles, il existe une différence notable au niveau des chiffres de ceux estimant que les dernières technologies automobiles sont « très importantes ». En moyenne, 44 % des personnes situées dans le quartile des haut revenus (le quart supérieur du total des revenus pour chaque pays) estime que les dernières technologies automobiles sont « très importantes », contre à peine 30 % des personnes situées dans le quartile des revenus modestes (le quart inférieur du total des revenus pour chaque pays). De la même manière, concernant les dernières technologies développées pour les passagers, 35 % de des répondants situés dans le quartile des hauts revenus considèrent cela très important, contre 22 % de ceux situés dans le quartile des revenus modestes.

L'impact du revenu sur ce qui est considéré comme important par une personne au niveau d'un véhicule se retrouve à travers une variété de caractéristiques, qui ne sont pas uniquement liées aux technologies automobiles, en particulier la qualité des finitions, un intérieur confortable, spacieux, un moteur puissant, ou encore la réputation du fabricant. Dans d'autres domaines tels que l'économie de carburant ou le respect de l'environnement, les résultats sont plus uniformes à travers l'ensemble des tranches de revenus.

Les technologies axées sur le conducteur sont considérées plus importantes au Brésil, en Chine et en Corée du sud

Le Brésil (48 %), la Chine (43 %) et la Corée du sud (42 %) arrivent en tête avec le plus fort pourcentage global de répondants considérant que les dernières technologies axées sur le conducteur sont « très importantes ». En ce qui concerne les dernières technologies axées sur les passagers, la Chine (37 %), le Brésil (36 %) et le Mexique (30 %) sont les pays ayant les pourcentages les plus élevés de répondants qui les considèrent comme « très importantes ».

Siegfried Hoegl, responsable de la recherche automobile chez GfK, commente : « La valeur de ces conclusions pour les fabricants automobiles réside dans leur capacité à évaluer avec précision quelles fonctionnalités sont les plus attrayantes selon les différents types de clients, et à adapter le contenu marketing et le développement produit afin de répondre à ces aspirations. En combinant ces données comportementales avec les analyses des ventes réelles sur différents marchés et différents segments de clientèle, ou encore des informations collectées à partir de diagnostics automobiles approfondis, nous aidons nos clients à affiner au maximum leurs connaissances de la clientèle, aussi bien au niveau local que globalement. »

Télécharger les résultats complets pour les 17 pays : http://www.gfk.com/global-studies/global-study-overview/

