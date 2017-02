Hexaware publie une étude intitulée « Informatisation du lieu de travail en Europe »







La modernisation du lieu de travail fait partie des priorités majeures pour les grandes et moyennes entreprises européennes

Hexaware Technologies Limited, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'applications, d'infrastructures, de services BPS et de services numériques, annonce avoir mené une étude intitulée « Informatisation du lieu de travail en Europe » en partenariat avec PAC, un grand cabinet d'étude de marché et de consulting. Cette étude révèle que près de 63 pour cent des entreprises européennes prévoient d'investir dans la modernisation de leurs applications professionnelles au cours des deux prochaines années.

Près de trois quarts des responsables en informatique et en RH interrogés pensent que leur environnement de travail a une influence importante, voire cruciale sur la réussite de leur entreprise.

Il s'agit de la toute première étude menée sur la modernisation du lieu de travail dans différentes entreprises européennes. PAC a interrogé plus de 180 responsables en informatique et en RH à travers un vaste éventail de secteurs sur les tendances actuelles, leurs plans d'investissement et les défis qu'ils rencontrent.

« La transformation des entreprises est un processus qui commence de l'intérieur, et les employés sont au centre du voyage. Alors que de nombreuses entreprises prennent conscience de l'importance de la numérisation de leur lieu de travail, elles implémentent celle-ci avant de la diffuser auprès de leurs clients. L'étude "Informatisation du lieu de travail" de PAC fait écho à cette tendance et offre une perspective inédite sur les initiatives numériques appliquées par les entreprises européennes », dit Girish Ravindran, vice-président des services de gestion des infrastructures en Europe d'Hexaware Technologies Limited.

Environ 10 pour cent des entreprises européennes en sont au « stade préliminaire », 52 pour cent « en bonne voie » et 38 pour cent sont considérées comme étant à un « stade avancé ». Les entreprises françaises et belges sont en tête du peloton, particulièrement dans le domaine de la mobilité et du cloud. Les entreprises allemandes ne sont pas aussi avancées, mais elles présentent une volonté d'investir supérieure à la moyenne. Un examen de différents secteurs montre que l'informatisation du lieu de travail est une question brûlante, non seulement dans le secteur des services, mais également dans le secteur industriel, qui a pris en compte les exigences de l'IoT (Internet des objets) à mesure qu'il élargit son environnement de travail.

« L'informatisation du lieu de travail peut uniquement être mise en oeuvre avec succès si elle est réalisée suivant une conception et une notion de service holistiques », déclare Dr Andreas Stiehler, analyste principal pour les entreprises numériques chez PAC. « Par ailleurs, les entreprises doivent être prêtes à suivre de nouvelles voies en ce qui concerne la stratégie, la conception, la gestion, les opérations et le soutien. Si des investissements importants sont déjà réalisés dans l'acquisition de technologies professionnelles modernes, la mise en oeuvre du lieu de travail numérique en tant que conception et notion de service holistiques en est encore à ses balbutiements. »

Cliquez sur le lien pour télécharger le rapport complet : http://hexaware.com/resource/trend-study-digital-workplace-in-europe/

