LG Innotek présente la première diode LED UV-C de 70 mW au monde







SÉOUL, Corée du Sud, 24 février 2017 /PRNewswire/ -- LG Innotek a annoncé aujourd'hui que l'entreprise a conçu la première diode LED UV-C de 70 mW au monde pour les applications de stérilisation. Ses performances de stérilisation sont une fois et demie plus grandes que le module de 45 mW du concurrent.

La LED UV-C produit des rayons ultraviolets à courte longueur d'ondes dans la gamme des 200-280 nm, ce qui lui permet d'être utilisée à des fins de stérilisation. Elle empêche la prolifération des bactéries en détruisant leur ADN. Le produit LG Innotek émet des rayons ultra-violets dans la gamme des 280 nm.

La LED UV-C a majoritairement été appliquée dans de petits produits sanitaires grâce à sa basse puisse optique qui permet de performances de stérilisation basses. La puissance des LED pour les stérilisateurs de brosses à dents est 1 mW, et de 2 mW pour les réservoirs d'eau.

LG Innotek a amélioré la puissance optique des LED UV-C à 70 mW en utilisant sa technologie propriétaire de puce verticale de LED. Alors que le produit ne mesure que 6 mm, ses résultats de stérilisation sont les meilleurs du monde.

La société dépasse la limite de sortie UV grâce à une technologie spécialisée de puce LED. La conception de la structure épitaxiale et la technologie de puce verticale visant à maximiser l'extraction de lumière ont augmenté la sortie et assuré une fiabilité de qualité en libérant efficacement la chaleur.

Comme le produit de l'entreprise est compact et offre de grands résultats de stérilisation, il peut être appliqué à différents domaines tels que les purificateurs d'eau et les purificateurs d'air, car il permet de stériliser les flux d'eau et d'air.

Il permet aussi une bonne utilisation en combinaison avec le matériel de durcissement dans l'industrie de la fabrication. Comme la sortie UV est forte, les résultats du dispositif de séchage peuvent être améliorés.

Les fabricants de dispositifs de purification d'eau, de nettoyage et de séchage peuvent bénéficier de l'apport stable de LED UV-C optimisées de LG Innotek pour leurs besoins respectifs. LG Innotek étant équipé d'un système de production cohérent qui produit des plaquettes de semi-conducteurs épitaxiales, des puces, des paquets et des modules, il offre ses produits à ses clients après une gestion rigoureuse de la qualité.

En plus de ses LED UV-C de 280 nm, LG Innotek a une gamme de LED allant des LED UV-A de 365 nm, 385 nm, 395 nm et 405 nm pour des fins industrielles générales, à des LED UV-B de 305 nm à des fins biologiques et médicales.

Ho-rim Jung, vice-président de la branche marketing des LED, a déclaré : « Nous prévoyons une extension du champ d'application des LED UV-C en développant des produits de 70 mW. Nous continuerons à présenter des produits novateurs de grande qualité ».

Selon Yole Development, un cabinet d'études de marché, le marché des LED UV devrait passer des 130 millions USD de 2015 à 270 millions USD en 2017.

