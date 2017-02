SHOPBOP lance sa campagne de tendances printanières 2017 avec Suki et Immy Waterhouse







NEW YORK, 23 février 2017 /CNW/ -- SHOPBOP, la boutique de mode pour femme numéro un au monde sur le Web, lance sa campagne printanière mondiale 2017 nommée « Find Your Spring », laquelle met en vedette les vedettes et étoiles britanniques Suki Waterhouse et Immy Waterhouse de même que la mannequin de l'heure, Alanna Arrington. La campagne s'articule autour de l'amitié entre femmes et présente la féminité sous un angle moderne grâce à six tendances printanières principales : Pretty in Pink, Tailor Made, All-Day Lingerie, Modern Americana, New Romantics et SoCal Cool.

La campagne « Find Your Spring » sera accompagnée de photos et de contenu vidéo unique diffusés dans l'ensemble des canaux numériques, que ce soit par courrier électronique, les médias sociaux et le site Web de la marque. Ils seront aussi mis en valeur en version tablette, bueau et mobile ainsi que par publipostage direct sous forme de magazines visuels publiés hebdomadairement débordant de guides pratiques et d'images époustouflantes qui souligneront le plus récent produit printanier. Qu'il s'agisse des couleurs étoilées de la saison, du rose, de motifs amusants ou de silhouettes romantiques, les faits saillants de la mode printanière prennent forme.

Caroline Maguire, directrice mode à SHOPBOP :

« Nous sommes extrêmement ravis de lancer notre campagne printanière mondiale 2017 nommée "Find Your Spring", avec Suki Waterhouse, Immy Waterhouse et Alanna Arrington. Nous pensons avoir trouvé le trio idéal pour représenter l'essence du printemps d'une manière conforme à SHOPBOP, avec un style accessible et une sensibilité taquine. »

TENDANCES PRINTANIÈRES DE SHOPBOP :

Pretty in Pink [lancement : 23 février 2017]

Ce ton qui fait rêver veut vous inciter à reprendre le contrôle de votre garde-robe en y intégrant un fard rosacé, un rose poudré ou un fuchsia époustouflant.

Tailor Made [lancement : 9 mars 2017]

Voici votre liste de trucs saisonniers pour mettre en valeur des classiques indémodables comme vous n'en avez jamais vu.

All-Day Lingerie [lancement : 16 mars 2017]

Arborez le luxe sans effort -- voici comment porter un haut court par dessus un haut boutonné, ou encore une robe à bretelles avec un pantalon soyeux, ou même une robe décontractée par-dessus un vêtement tailladé.

Modern Americana [lancement : 23 mars 2017]

Le rouge, le blanc et le bleu, mais réinventés, mettant en vedette le retour des incontournables Americana -- le guingan, le motif à pois, les couleurs patriotiques, les rayures et les tons de denim.

New Romantics [lancement : 30 mars 2017]

Un assemblage raffiné de volants de rêve, de blouses à col haut, de manches bouffantes et de fleurs spectaculaires.

SoCal Cool [lancement : 6 avril 2017]

Voguez sur la vague de la plage rétro avec des coupes vives s'inspirant du surf empreintes d'images percutantes et d'un soupçon de néon.

Images haute résolution de la campagne : Images de la campagne

Lien vers la vidéo de la campagne : Vidéo de la campagne

À PROPOS DE SHOPBOP :

Shopbop.com est la destination de magasinage en ligne pour le style moderne, offrant aux femmes du monde entier une sélection complète et soigneusement choisie de créations par des designers établis et émergents. Collaborant avec plus de 1?000 marques internationales, SHOPBOP offre aux femmes vivant dans 165 pays un assortiment d'accessoires et de prêts-à-porter qui sont expédiés gratuitement et rapidement dans le monde entier. Les retours sont gratuits aux États-Unis et au Canada. SHOPBOP fait partie du regroupement des sociétés d'Amazon.com Inc.

