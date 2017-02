De nombreuses raisons de célébrer les charmes de l'hiver montréalais







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Gouvernement du Canada

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), annoncent aujourd'hui l'octroi d'un appui du gouvernement du Canada à MONTRÉAL EN LUMIÈRE.

Cette aide financière permettra aux festivaliers de bénéficier d'une programmation étoffée mettant en valeur les arts de la lumière, de la scène et de la table dans le cadre du 18e MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Le festival se déroule du 23 février au 11 mars 2017 et coïncide cette année avec le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 375e anniversaire de Montréal.

DEC attribue une contribution s'élevant à 751 000 dollars sur deux ans. Cet appui consenti dans le cadre du Programme de développement économique du Québec vise notamment la promotion de MONTRÉAL EN LUMIÈRE sur les marchés internationaux en 2017 et 2018. D'autre part, ce soutien financier appuiera la conception et la mise en oeuvre d'une toute nouvelle activité pour 2017 : le curling en lumière.

Patrimoine canadien accorde, pour sa part, 110 000 dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, afin de soutenir l'offre de spectacles en salle, la programmation extérieure et le volet Illuminart du festival.

Les faits en bref

Fondé en 2000, MONTRÉAL EN LUMIÈRE est un festival d'hiver qui accueille annuellement plus d'un million de visiteurs dans le Quartier des spectacles.

Le volet culturel de la rencontre propose 300 activités et spectacles et rassemble plus de 600 artistes provenant de 13 pays.

En plus des spectacles de musique, de danse, de théâtre et de cirque, la programmation éclectique du 18e festival, qui met à l'honneur la Ville de Lyon, comprend notamment Illuminart, un parcours de 25 oeuvres lumineuses et interactives sur 3,6 kilomètres, du curling avec des allées et des pierres de jeu illuminées, une grande roue, une tyrolienne, une glissade urbaine ainsi que des activités gastronomiques.

Citations

« Le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE est une excellente occasion de nous rassembler pour célébrer à la fois le 150e anniversaire de la Confédération canadienne et le 375e anniversaire de Montréal dans une ambiance conviviale et féérique. Cette rencontre témoigne bien de la créativité dont nos concitoyens font preuve pour tirer le meilleur parti de notre saison hivernale aux charmes indéniables. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« L'industrie touristique génère d'importantes retombées économiques qui profitent à l'ensemble des Canadiens en créant des emplois stimulants et de qualité pour la classe moyenne. En appuyant la promotion de MONTRÉAL EN LUMIÈRE à l'international et en donnant au festival les moyens de proposer des activités et une programmation à couper le souffle, le gouvernement du Canada favorise la venue de festivaliers du monde entier. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

