Avis aux médias - Les représentants des médias sont invités à visiter le laboratoire dans lequel des tests sismiques ont été effectués dans le cadre d'une recherche sur la maçonnerie structurale, à l'Université Concordia







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Lors de cette conférence de presse, Le Dr Galal, du Département de génie du bâtiment, civil et environnemental de la Faculté de génie et d'informatique de l'Université Concordia, en collaboration avec l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec (AEMQ), fera la présentation des grandes conclusions d'une recherche portant sur la nouvelle génération de performance et renforcement de la maçonnerie structurale ainsi qu'à la visite du laboratoire où les tests sismiques ont été réalisés. Cette recherche avait pour but, entre autres, de tester et de valider la résistance de ce type de maçonnerie structurale dans des conditions diverses et extrêmes comme des tremblements de terre et des grands vents sur des structures variées.

Que ce soit dans les programmes universitaires, dans les domaines de la construction, le génie civil ou l'architecture, les bases de la maçonnerie doivent être redéfinies en créant des ponts entre la technologie, la théorie et la pratique.

Quand : 27 février 2017, 17 h

Où : Université Concordia, Pavillon Heny F. Hall- SWG Campus, Salle D.B. Clarke Theater, 1455 boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal

Le doyen de la faculté, le Dr Galal, ainsi que le directeur général de l'AEMQ, M. Martin Cormier, pourront accorder des entrevues sur place.

