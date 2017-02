L'hôtel de ville accueille l'exposition Hommage à Montréal de l'artiste peintre Littorio Del Signore







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, monsieur Denis Coderre, et madame Monique Vallée, conseillère de la ville à l'arrondissement de LaSalle et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, invitent les Montréalaises et Montréalais à découvrir les paysages d'hiver de l'artiste peintre Littorio Del Signore dans l'exposition Hommage à Montréal, qui se tient dans le hall de l'hôtel de ville jusqu'au 3 mars.

Formé à l'École des beaux-arts d'Annecy, Littorio Del Signore a exposé ses créations à Montréal et dans d'autres grandes villes du Québec. Ses oeuvres figurent en outre dans des collections privées et corporatives. L'exposition de cet artiste italien d'origine, qui vit à Montréal depuis 38 ans, s'inscrit dans la cadre des Hivernales du 375e de Montréal.

L'âme de Montréal

« Les tableaux de Littorio Del Signore incarnent l'âme de Montréal et la dimension attrayante de sa nordicité. Au coeur des Hivernales du 375e de notre ville, ses oeuvres prennent un sens particulier en rendant hommage aux plaisirs de la saison froide. J'invite donc la population montréalaise et les visiteurs de passage à venir apprécier ses créations inspirantes et lumineuses qui illustrent notamment son amour pour le hockey de ruelle », a déclaré le maire Denis Coderre.

L'artiste peintre Littorio Del Signore est bien connu de la population de LaSalle puisqu'il y vit et a tenu plusieurs expositions. Ce dernier y puise également son inspiration. « C'est un privilège pour les Montréalais, et en particulier pour les LaSallois, de compter sur un artiste de la trempe de Littorio Del Signore pour mettre en valeur la beauté de Montréal. Merci, monsieur Del Signore, de partager avec nous votre passion pour la peinture et d'avoir choisi notre métropole pour poursuivre votre carrière et l'illustrer de façon aussi magnifique », a ajouté madame Monique Vallée.

Information pratique

L'exposition Hommage à Montréal est offerte dans le hall de l'hôtel de ville de Montréal jusqu'au vendredi 3 mars. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, et le samedi, de 12 h à 16 h. L'hôtel de ville est situé au 275, rue Notre-Dame Est, à proximité de la station de métro Champ-de-Mars. L'accès pour personnes à mobilité réduite est possible via la rue Gosford.

