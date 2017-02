Invitation aux médias - Négociations avec Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ)







QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau, invite les représentants des médias à une conférence de presse téléphonique au sujet des présentes négociations avec Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ).

Conférence de presse téléphonique



Date : Le jeudi 23 février 2017



Numéro : 1-866-521-6104

Code de conférence 3527969



Heure : 17 h 15

