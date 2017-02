Avis aux médias - 2e Forum économique de la relève d'affaires (FERA)







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), invite les médias à assister au 2e Forum économique de la relève d'affaires (FERA) sur le thème « Promouvoir l'esprit d'entreprendre pour un Québec innovant et florissant ».

Plus de 30 intervenants dont :

La vice-première ministre du Québec et présidente d'honneur de l'événement, Lise Thériault , ouvrira le Forum à 9h ;

, ouvrira le Forum à 9h ; Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard , participera à un diner-échange de 12h30 à 14h ;

, participera à un diner-échange de 12h30 à 14h ; L'ancien conseiller de Barack Obama en entrepreneuriat, Jonathan Ortmans , interviendra à 15h15 ;

en entrepreneuriat, , interviendra à 15h15 ; Participation également de Mitch Garber , Alexandre Taillefer , Jean-François Lisée et François Legault.

QUOI : 2e Forum économique de la relève d'affaires (FERA)



QUAND : VENDREDI 24 FÉVRIER 2017 de 9h À 17h



OÙ : HÔTEL HYATT REGENCY, 1250 Rue Jeanne Mance, Montréal



PORTE-PAROLE : MONSEF DERRAJI, PDG DU RJCCQ

À propos du RJCCQ :

Depuis maintenant 25 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce (RJCCQ) soutient un réseau de 37 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, représentant plus de 10 000 jeunes professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans et compte parmi ses rangs 10 organisations issues des communautés culturelles. Pour plus d'informations, visitez www.rjccq.com ou notre page Facebook.

