Faits saillants de la visite d'État du gouverneur général en Suède

GÖTEBORG, Suède, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Leurs Excellences le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, et Mme Sharon Johnston ont terminé aujourd'hui leur visite d'État au Royaume de Suède. Du 19 au 23 février 2017, leur programme sous le thème des sociétés innovatrices, inclusives et durables les a amenés dans les villes de Stockholm, Malmö, Lund et Göteborg. Durant leur visite, Leurs Excellences ont été accompagnées de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia, ainsi que d'autres membres de la famille royale de Suède.

La délégation canadienne qui accompagnait le gouverneur général et son épouse était composée de l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences, ainsi que de parlementaires et d'éminents Canadiens dans les domaines de l'innovation et du commerce, le milieu universitaire et la société civile, qui ont contribué à réaffirmer l'engagement du Canada à resserrer les relations bilatérales avec la Suède. En rassemblant des chefs de file canadiens et suédois afin qu'ils échangent des idées et qu'ils forgent de nouveaux liens, nous avons réalisé notre objectif consistant à accroître la collaboration entre les deux pays. La visite a aussi permis de souligner le 150e anniversaire de notre Confédération et de mettre en valeur des aliments, des vins et la culture du Canada lors d'un évènement réunissant des amis du Canada et des membres de la famille royale.

« Nous amorçons une ère propice aux partenariats élargis et nous devons saisir cette occasion pour accroître la collaboration entre nos deux pays. Dans un monde en évolution rapide, les relations entre le Canada et la Suède importent plus que jamais, et nous devons démontrer au monde entier comment un partenariat transatlantique moderne et progressiste peut servir la population, stimuler l'économie et protéger l'environnement. J'entrevois des occasions d'intensifier notre collaboration en matière de recherche et d'innovation, de promotion de la diversité et de l'inclusion, et du développement durable, y compris les technologies propres », a déclaré Son Excellence, à la conclusion de la visite.

Voici quelques-uns des faits saillants de la visite d'État.

L'INNOVATION -- À LA RECHERCHE DE L'EXCELLENCE MONDIALE

L'innovation et ses diverses facettes étaient au coeur de multiples conversations et activités au cours de la visite. Sur le plan de l'excellence mondiale, le gouverneur général et les délégués canadiens M. Art McDonald, professeur émérite à l'Université Queen's et lauréat du prix Nobel de physique de 2015, et M. Iain Stewart, président du Conseil national de recherches du Canada, ont souligné l'importance de reconnaître nos plus grands chercheurs et la nécessité pour le Canada et la Suède de collaborer à titre de partenaires dans l'apprentissage et l'innovation, pendant une table ronde à la prestigieuse Académie royale des sciences de la Suède, à Stockholm, qui décerne les prix Nobel de physique et de chimie.

Sur le plan de la collaboration internationale, les délégués canadiens Sophie D'Amours, professeure de génie mécanique à l'Université Laval, et Mr. McDonald ont discuté des avantages de créer des liens intersectoriels entre le monde des affaires, le milieu universitaire et les établissements au Canada et en Suède à la Source de spallation européenne de Lund, l'un des plus importants projets d'infrastructure scientifique actuellement en construction en Europe. Après la discussion, Sa Majesté et le gouverneur général ont assisté à la signature du renouvellement du protocole d'entente entre le Centre canadien de rayonnement synchrotron et MAX IV sur l'échange de connaissances et de personnel entre les deux organisations.

À Stockholm, Leurs Majestés et Leurs Excellences ont eu l'occasion de rencontrer M. Mats Sundin et des représentants de l'Institut Karolinska, pour mieux connaître la recherche prometteuse en santé rendue possible par le programme de bourses de recherche en santé développementale Mats?Sundin, en collaboration avec l'Université de Toronto.

Sur le plan de l'innovation sociale, Sa Majesté la reine Silvia et Son Excellence Mme Sharon Johnston, en compagnie des délégués canadiens Mme Nadia Duguay, cofondatrice d'Exeko, et M. Daniel Alfredsson, ancien joueur de la LNH, ont participé à un atelier avec des enfants au Centre återSKAPA de Lund, un organisme sans but lucratif qui recycle et réutilise des matériaux industriels pour inspirer des solutions créatrices à la réduction des déchets.

À Göteborg, Son Excellence Mme Sharon Johnston a rencontré des médecins et des travailleurs sociaux de Team Haga Gothenburg Primary Care pour savoir comment ils protègent les foetus des effets de la toxicomanie et minimisent les troubles du spectre de l'alcoolisation foetale. Ils ont présenté leur approche pour aider les femmes enceintes à éviter les drogues et l'alcool. Le centre est véritablement apprécié par les femmes et les familles puisqu'il réunit des services sociaux, des services de psychiatrie et des soins pédiatriques gratuits et innovateurs.

L'INCLUSION -- LA FORCE DE LA DIVERSITÉ

L'inclusion sociale et la diversité étaient des dimensions importantes de la visite d'État. Au cours d'une table ronde à l'Institut d'études sur la migration, la diversité et le bien?être social de l'Université de Malmö, le gouverneur général a prononcé un discours liminaire sur la façon dont le Canada et la Suède peuvent travailler en partenariat pour créer des pratiques exemplaires et favoriser l'intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés. En tant que délégués et participants canadiens à la table ronde, M. Naheed Nenshi, maire de Calgary, Mme Alia Hogben, directrice exécutive du Conseil canadien des femmes musulmanes, et Maatalii Okalik, présidente du Conseil national des jeunes Inuits de l'ITK, ont donné leur point de vue sur les avantages et les défis de l'inclusion.

Sa Majesté la Reine, Son Excellence Mme Sharon Johnston et M. Alfredsson ont rencontré le personnel et des utilisateurs du Fryshuset. Ce centre jeunesse à Stockholm offre des programmes d'éducation et permet aux jeunes d'échanger et de développer leurs aptitudes culturelles et sportives.

LA DURABILITÉ -- TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT PROPRE

Pendant une visite du parc scientifique Lindholmen à Göteborg, Sa Majesté, le gouverneur général et les délégués ont assisté à une discussion sur le transport maritime durable avec des représentants des administrations portuaires de Göteborg et d'Halifax ainsi que des membres de l'industrie du transport. Des experts canadiens et suédois, y compris Mme Karen Oldfield, présidente et chef de la direction de l'Administration portuaire d'Halifax, ont parlé du besoin d'avoir des modes de transport éconergétiques, une gestion durable des ports, des systèmes de transport intelligents et des carburants de remplacement.

Le roi, le prince Carl Philip, le gouverneur général et les délégués canadiens ont rencontré des représentants de Wesport AB pour voir comment cette compagnie canadienne intègre la technologie d'alimentation aux carburants de remplacement dans les voitures, pour que ces dernières puissent fonctionner au biométhane, plus écologique.

La visite d'État de quatre jours a pris fin avec une discussion animée sur l'action municipale en faveur de transports durables à laquelle ont participé le maire Nenshi, l'honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, et des représentants du gouvernement, du milieu universitaire et du monde des affaires au Centre expérimental du camion du Groupe Volvo.

LES PARTENARIATS COMMERCIAUX PROGRESSIFS

La visite d'État a donné lieu à des discussions fructueuses sur les occasions d'affaires pour le Canada et la Suède, dans la foulée de la ratification récente de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne par le Parlement de l'Union européenne. Les délégués canadiens ont pris part à des conversations, y compris, M. Beatty et Mme Joy Nott, présidente-directrice générale de l'Association canadienne des importateurs et exportateurs. Ils ont eu la chance de parler des moyens pour la Suède et le Canada de préserver leur leadership dans la promotion de relations commerciales ouvertes, justes, progressives et inclusives qui profitent à tous.

