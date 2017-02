Un décès survenu à Westwood







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (la « Société ») regrette profondément d'avoir à annoncer le décès d'un employé survenu ce matin à sa mine Westwood située au Québec.

L'employé a été retrouvé sans vie allongé à côté de son équipement de travail stationné après le quart de nuit. Rien n'indique qu'il pourrait s'agir d'un accident ou d'une défectuosité de l'équipement. L'équipe d'intervention d'urgence de Westwood a aussitôt été mise à l'oeuvre et a assuré les secours d'urgence. Les autorités gouvernementales, y compris la CNESST, et les autorités policières ont aussitôt été avisées et appelées sur les lieux.

La famille de l'employé a été avisée. Les autorités gouvernementales mènent une enquête pour établir la cause du décès. À la suite de ce triste événement, les pensées des membres de la direction et de tous les employés accompagnent la famille, les amis et les compagnons de travail du défunt, et la Société leur offre son soutien pendant ces moments difficiles.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

SOURCE IAMGOLD Corporation

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 17:10 et diffusé par :