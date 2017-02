Avis aux médias - Le Bureau de la concurrence et la GRC lancent le Mois de la prévention de la fraude 2017







Mars est le Mois de la prévention de la fraude - C'est le moment de détecter, contrer et signaler la fraude!

OTTAWA, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Le 28 février 2017, le Bureau de la concurrence et la GRC lanceront le Mois de la prévention de la fraude 2017. Le commissaire de la concurrence, John Pecman, et le commissaire adjoint de la GRC, Todd Shean, prononceront des discours sur les méthodes pour aider les consommateurs canadiens à détecter, contrer et signaler la fraude.

Les représentants des médias sont invités à l'événement.

Date : Le 28 février 2017



Heure : 10 h (HNE)



Lieu : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington, Ottawa

