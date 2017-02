/C O R R E C T I O N de la source -- Transportation Safety Board of Canada/







Dans le communiqué Avis aux médias - Le BST organise une disponibilité média et fournira des informations à jour sur son enquête sur l'accident d'aéronef survenu près de Cochrane (Alberta), diffusé le 22 février 2017 par Transportation Safety Board of Canada sur le fil de presse CNW, la compagnie avise la date de l'événement a changé pour le 27 février 2017. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le BST organise une disponibilité média et fournira des informations à jour sur son enquête sur l'accident d'aéronef survenu près de Cochrane (Alberta)

EDMONTON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) organise une disponibilité média et publiera une mise à jour sur son enquête (A17W0024) sur l'accident d'avion survenu près de Cochrane (Alberta) le 13 février 2017.

Quand :

le 27 février 2017

10 h, heure des Rocheuses

Responsables :

Robert Potvin

Enquêteur principal

Endroit :

Bureau de la sécurité des transports du Canada - Bureau régional

17803 avenue 106A

Edmonton (Alberta)

Cet événement est réservé aux médias. À noter que vous devrez montrer votre carte de presse.

Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipeline, ferroviaires et aéronautiques. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales.

