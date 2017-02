La société d'ingénierie logicielle de Melbourne, Ocean Software, trouve son 13e client militaire international pour sa solution commerciale disponible sur le marché civil, FlightPro(R)







MELBOURNE, Australie, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- La dernière organisation militaire à acquérir FlightPro® est la Composante Air de l'Armée belge, qui utilisera ce logiciel pour gérer tous les aspects de ses opérations de vols militaires, y compris la formation. Le choix de FlightPro®, au terme d'une procédure rigoureuse d'appel d'offres, démontre la nature critique des capacités recherchées par le ministère belge de la Défense.

L'accord signé avec la Composante Air de l'Armée belge renforce la position dominante d'Ocean Software dans le monde pour les logiciels des opérations d'aviation d'entreprise, principalement en Europe, à l'heure où la Belgique rejoint la liste croissante des clients d'Ocean en Europe et qui inclut déjà l'Agence européenne de défense, la Royal Air Force, la Force aérienne finlandaise, Lufthansa, BAE Systems et ST Aero.

Ocean Software a mis au point FlightPro® en 1993 pour la Royal Australian Air Force, laquelle l'utilise pour s'assurer que les opérations quotidiennes de ses escadrons en vol soient gérées avec efficacité et en toute sécurité.

FlightPro® a été conçu pour simplifier la tâche multidimensionnelle et difficile qui consiste à placer des pilotes dûment qualifiés dans le bon aéronef au bon moment, qu'il s'agisse de formation ou d'opérations militaires. Depuis toujours, cette tâche nécessitait un personnel hautement qualifié et très expérimenté, habituellement des instructeurs de vol, qui gérait les différents processus manuels et les systèmes historiques pour aboutir au résultat voulu. Aujourd'hui, FlightPro® simplifie et automatise de nombreuses tâches liées à ce processus, et rassemble dans un seul et même système toutes les données nécessaires, afin de tout prendre en charge, qu'il s'agisse de la planification, de la formation, de la qualification et de la gestion des devises, ou encore de la maintenance et de la création de rapports.

Pour le directeur général d'Ocean Software, Bruce Moors : « Le dur labeur fourni par la Composante Air de l'Armée belge et l'équipe d'Ocean Software pour rendre tout cela possible a confirmé les principes qui nous guident : élaborer et fournir des systèmes de haute qualité. FlightPro® est un produit éprouvé et considéré par tous, qui a été élaboré et amélioré tout au long des 20 dernières années au moins par des gens qui comprennent les complexités extrêmes des opérations d'aviation, notamment dans un contexte militaire ».

La Composante Air de l'Armée belge entend être en mesure d'utiliser FlightPro® Software avant la fin de cette année. Pour le responsable chargé du projet en Belgique, Steven Van der Vorst : « Les défis qui se profilent, comme "faire plus avec moins" et l'arrivée de systèmes d'armement de plus en plus complexes comme le A400M, le NH90 et les futurs avions de chasse, exigeront des outils de plus en plus efficaces comme FlightPro® afin de pouvoir utiliser efficacement ces systèmes d'armement ».

Ocean Software conçoit, met au point et propose des solutions logicielles d'entreprise pour des clients à travers le monde, qu'il s'agisse d'armées, de pouvoirs publics ou d'entreprises.

Les solutions d'Ocean sont considérées par tous comme la référence incontournable dans leur catégorie en raison de leur exhaustivité, du niveau de soutien, du développement permanent, de la formation et de la documentation. Nos produits forment les systèmes de base derrière des environnements d'exploitation extrêmement complexes comme : commandement et contrôle, opérations et gestion de la formation, soins de santé, gestion de la chaîne logistique et commerce en ligne. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ocean.software.

L'année dernière, la Composante Air de l'Armée belge a fêté son 70e anniversaire, mais elle existe déjà depuis 1907. Aujourd'hui, la Composante Air de l'Armée belge est considérée comme l'une des forces aériennes les plus actives au monde, et elle joue un rôle central au sein de l'OTAN. La Composante Air de l'Armée belge est petite, mais c'est un allié fiable pour ses alliés, avec des opérations en Belgique et dans le reste du monde. Outre ses missions sur le plan national, comme l'état d'alerte renforcée et la recherche et sauvetage, la Composante Air de l'Armée belge participe à toute une série d'opérations. Pour ce faire, elle doit faire appel à une technologie et à un équipement de tout premier plan.

