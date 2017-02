MTY annonce des résultats records pour son exercice 2016







Symbole TSX : « MTY »

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe d'Alimentation MTY inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur et exploitant de multiples concepts de restauration, annonce aujourd'hui les résultats de son exercice 2016.

Les faits saillants du quatrième trimestre et de l'exercice :

ACQUISITIONS

MTY a renforcé sa présence dans le marché de la restauration rapide des États-Unis en réalisant deux acquisitions : Kahala Brands Ltd. et BF Acquisition Holdings, LLC. Les enseignes de la Société sont ainsi passées de 45 à 65, ce qui permet à MTY d'accroître son offre de concepts à travers l'Amérique du Nord et de consolider sa présence aux États-Unis.

Le 25 juillet 2016, la Société a réalisé l'acquisition de Kahala Brands Ltd. pour une contrepartie totale estimée à 394,2 millions de dollars.

Le 5 octobre 2016, la Société a réalisé l'acquisition de BF Acquisition Holdings, LLC pour une contrepartie totale de 35,4 millions de dollars.

Outre son expansion aux États-Unis, le 29 septembre 2016, la Société a acquis la participation résiduelle ne donnant pas le contrôle de l'une de ses filiales (9410198 Canada inc. faisant affaire sous l'enseigne Big Smoke Burger) pour une contrepartie de 1,2 million de dollars. La filiale est désormais la propriété exclusive de la Société.

À la clôture de l'exercice, le réseau MTY comptait 5 681 établissements en activité; 82 de ces établissements appartiennent à la Société tandis que 5 599 sont franchisés. À la suite de l'acquisition de Kahala Brands Ltd. et de BF Acquisition Holdings, LLC, 48% des établissements de MTY se situent aux États-Unis, 43% au Canada et 9% outre-mer.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU RÉSEAU

Le chiffre d'affaires du réseau s'est accru de 39% à l'exercice 2016 pour atteindre 1,48 milliard de dollars. De cette augmentation du chiffre d'affaires du réseau, une somme de 395 millions de dollars est attribuable aux acquisitions réalisées en 2016 tandis qu'une somme de 18 millions de dollars se rattache à l'annualisation des acquisitions réalisées en 2015.

Le chiffre d'affaires d'établissements comparables a diminué de 1,2% au trimestre en raison de la conjoncture économique difficile qui prévaut en Alberta et en Saskatchewan . Pour l'exercice, le chiffre d'affaires d'établissements comparables a fléchi de 0,4%. Ces données excluent les résultats des réseaux Kahala Brands et BF Acquisition Holdings. Au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires d'établissements comparables du réseau Kahala s'est accru de 1,0%.

BAIIA ET RÉSULTAT NET

Le BAIIA s'est établi à 70,7 millions de dollars, une hausse de 40% comparativement à l'exercice 2015. L'expansion de nos activités aux États-Unis est à la source d'environ 76% de la croissance du BAIIA.

Les activités au Canada ont représenté 75% du BAIIA total gagné (95% à l'exercice précédent), tandis que les activités aux États-Unis et à l'international comptaient pour 25% du BAIIA de l'exercice (5% à l'exercice précédent).

ont représenté 75% du BAIIA total gagné (95% à l'exercice précédent), tandis que les activités aux États-Unis et à l'international comptaient pour 25% du BAIIA de l'exercice (5% à l'exercice précédent). Le résultat net attribuable aux propriétaires est passé de 26,0 millions de dollars (1,36 $ par action) en 2015 à 57,4 millions de dollars (2,88 $ par action) pour 2016. Une large part de l'augmentation est attribuable à des profits non récurrents totalisant 14,0 millions de dollars pour l'exercice 2016 et à des charges de dépréciation s'élevant à 8,1 millions de dollars comptabilisées à l'exercice 2015.

à des charges de dépréciation s'élevant à 8,1 millions de dollars comptabilisées à l'exercice 2015. Le résultat net normalisé s'est accru de 38%, passant de 31,9 millions de dollars (1,67 $ par action) pour l'exercice 2015 à 44,2 millions de dollars (2,22 $ par action) pour 2016.

Au cours de l'exercice 2016, la Société a également comptabilisé un profit de change latent qui s'élève à 3,2 millions de dollars (0,1 million de dollars en 2015).

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES FINANCIÈRES

À la clôture de l'exercice, la Société disposait d'une encaisse de 36,3 millions de dollars et présentait une dette à long terme 253,7 millions de dollars sous la forme de retenues sur acquisition et de facilités de crédit. Des retenues à payer s'élevant à 12,1 millions de dollars ont été présentées en tant qu'impôt exigible. En conséquence, la dette nette totale se chiffre à 229,5 millions de dollars.

(En milliers de dollars, sauf les montants par action) Trimestre clos le 30 novembre Variation Exercice clos le 30 novembre Variation 2016 2015 2016 2015 Produits 72 814 39 481 84% 196 382 145 203 35% Charges d'exploitation 44 960 26 006 73% 125 650 94 521 33% BAIIA 27 853 13 475 107% 70 732 50 682 40% Charge de dépréciation -- 7 892

-- 8 093

Autres produits non récurrents 5 979 --

14 000 ---

Profit de change latent 3 927 92

3 198 64

Intérêt sur la dette à long terme 2 794 95

3 855 436

Résultat avant impôt 29 890 4 146 621% 73 577 35 903 105% Résultat net attribuable aux propriétaires 24 614 3 119 689% 57 395 26 015 121% Résultat normalisé attribuable aux propriétaires 19 263 8 889 117% 44 224 31 931 38% Bénéfice par action, de base et dilué 1,15 0,16

2,88 1,36

Bénéfice par action normalisé 0,90 0,46

2,22 1,66



Note: Les données qui précèdent ne touchent qu'aux faits saillants financiers. Le rapport de gestion de même que les états financiers consolidés et les notes afférentes pour l'exercice clos le 30 novembre 2016 sont disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com , et sur le site Web de la Société, www.mtygroup.com .

Certains des renseignements ci-dessus peuvent constituer des « énoncés prospectifs » qui supposent des risques connus et inconnus, des incertitudes, des attentes et d'autres facteurs futurs qui pourraient faire en sorte que la performance, les réalisations ou les résultats réels de la Société ou du secteur diffèrent substantiellement de ceux que ces énoncés expriment ou suggèrent. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce communiqué, ces renseignements peuvent inclure des termes tels « anticipe », « estime », « s'attend à », « peut », « croit », « planifie », une conjugaison au futur ou au conditionnel de ces verbes et d'autres formulations. Ces renseignements reflètent des attentes à l'égard d'événements futurs et de la performance opérationnelle à la seule date de ce communiqué. La Société n'a aucune obligation d'actualiser ou de réviser les énoncés prospectifs en fonction d'éléments nouveaux si ce n'est en vertu de la loi. Des renseignements additionnels sont disponibles dans les rapports de gestion de la Société disponibles sur le site Web de SEDAR, www.sedar.com.

Au nom du conseil d'administration de

Groupe d'Alimentation MTY inc.

_____________________________________

Stanley Ma, président du Conseil

Président et chef de la direction

SOURCE Groupe d'Alimentation MTY inc.

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 17:00 et diffusé par :