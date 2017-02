Stornoway Annonce Ses Résultats Pour L'Exercice De 2016







LONGUEUIL, Québec, Feb. 23, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX:SWY) (la « Société » ou « Stornoway ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016.



Faits saillants de l'exercice clos le 31 décembre 2016

(tous les chiffres sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire)

L'ouverture officielle de la mine de diamant Renard a eu lieu le 19 octobre 2016 lors d'une cérémonie à laquelle participaient les dignitaires de la localité et de la région, de même que d'anciens membres et des membres actuels de son personnel, des parties prenantes et des membres des communautés locales.

Le traitement du minerai a débuté le 15 juillet 2016, et la production commerciale a été officiellement déclarée le 1 er janvier 2017. L'atteinte de la production commerciale marque la fin de la période des dépenses d'investissement initiales liées au projet.

janvier 2017. L'atteinte de la production commerciale marque la fin de la période des dépenses d'investissement initiales liées au projet. Les coûts liés au projet totalisaient 771,2 M$ au 31 décembre 2016, ce qui correspond à 99 % du budget. Des coûts de 2,8 M$ ont été reportés à l'exercice 2017, ce qui porte l'estimation du coût final du projet à 774 M$, soit 37 M$ de moins que le budget d'investissement initial établi en juillet 2014.

Tel que publié le 6 février 2017, 2 074 827 tonnes de minerai ont été extraites de la mine à ciel ouvert en 2016, dont 399 162 tonnes ont été traitées, ce qui représente des surplus de 136 % et de 77 %, respectivement, par rapport aux prévisions. Une production de 448 887 carats d'une teneur moyenne de 112 carats par cent tonnes (« cpht ») a été récupérée, soit une augmentation de 106 % et de 15 %, respectivement par rapport aux prévisions.

La première vente des diamants de Renard a eu lieu en novembre à Anvers (Belgique). Au total, 38 913 carats ont été vendus à un prix moyen de 195 $ US le carat, ce qui a rapporté à la Société un produit de pré-production non prévu de 10,2 M$ (7,6 M$ US);

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, la Société a inscrit un bénéfice net de 52,0 M$, ce qui représente un résultat de base de 0,06 $ et un résultat dilué de 0,05 $ par action. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, elle a inscrit un bénéfice net de 19,6 M$, ce qui représente un bénéfice de base et dilué par action de 0,03 $.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme se sont établis à 86,0 M$. Au terme de la construction, le total des liquidités, y compris la trésorerie, les débiteurs, les crédits d'impôt miniers prévus et les facilités de crédit disponibles, se chiffrait à 165 M$, en supposant que toutes les clauses restrictives et les conditions préalables liées aux engagements de financement futurs soient respectées et en supposant un cours de change du dollar canadien par rapport au dollar américain de 1,30 $. Le calcul ci-dessus exclut un montant supplémentaire de 48 M$ disponible sur la facilité en cas de dépassement de coûts qui a été résiliée après la clôture de l'exercice.

Matt Manson, président et chef de la direction, a déclaré : « Les résultats de Stornoway pour l'exercice 2016 témoignent de l'achèvement du projet de la mine Renard sous la barre des estimations budgétaires et en avance sur les délais que nous nous étions fixés. La période de dépenses d'investissement est derrière nous et le stade de la production commerciale a été atteint, de sorte que nous pouvons continuer d'accroître la cadence de production de nos installations de traitement et augmenter régulièrement le volume des articles offerts dans le cadre de nos ventes de diamants. Deux ventes par appel d'offres supplémentaires ont été réalisées après la clôture de l'exercice et, bien que les prix se ressentent toujours des conditions du marché indien et du profil des diamants que nous avons récupérés, le marché s'améliore pour les articles de moindre qualité et des primes élevées sont versées pour les articles de grande taille et de qualité supérieure. Stornoway procédera à une autre vente d'ici la fin du présent trimestre. » Matt Manson poursuit : « La réussite de notre projet de construction et le démarrage plus tôt que prévu de l'exploitation ont contribué à la grande solidité de notre bilan par rapport au plan de financement que nous avions établi pour ce projet en juillet 2014. Nous commençons donc l'année 2017 dans une position avantageuse, grâce à des liquidités totales de 165 M$ à la clôture de l'exercice, dont un emprunt de premier rang de 100 M$ entièrement disponible et le produit tiré de nos ventes. »



Survol des résultats financiers

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme de Stornoway s'établissaient à 86,0 M$ à la clôture de l'exercice, en comparaison de 150,9 M$ à la clôture du trimestre précédent. Tous les acomptes payables en vertu d'un contrat d'achat de la production de diamants conclu entre Stornoway et Orion Mine Finance, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Blackstone Tactical Opportunities avaient été reçus à la fin du premier trimestre de 2016. Aucun prélèvement n'a été effectué sur l'emprunt garanti de premier rang de 100 M$ consenti à Stornoway par Investissement Québec. Cet emprunt demeure disponible pour la Société.

En date du 31 décembre 2016 et de la fin de la construction du projet, le total des liquidités se chiffrait à 165 M$ et se composait de trésorerie, de facilités d'emprunt disponibles, de débiteurs et de crédits d'impôt minier prévus, déduction faite des créditeurs. Ce calcul exclut le montant supplémentaire disponible de 48 M$ au titre de la facilité en cas de dépassement des coûts qui a été résiliée après la clôture de l'exercice. Les dépenses d'investissement engagées au cours de l'exercice se sont établies à 278,2 M$ et, jusqu'à présent, des dépenses d'investissement totalisant 772,5 M$ ont été engagées et promises par rapport au coût total du projet. Cette estimation des coûts exclut tout crédit découlant des produits générés pendant la période de préproduction par la vente de diamants au mois de novembre 2016.

La Société a inscrit un bénéfice net de 19,6 M$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, ce qui représente une amélioration comparativement à la perte nette de 3,7 M$ inscrite pour la période de huit mois close le 31 décembre 2015 (la « période correspondante »). Cette progression s'explique en grande partie par la comptabilisation d'un actif d'impôt différé de 46,4 M$ au quatrième trimestre de 2016. Pour l'exercice écoulé, la Société a inscrit un bénéfice par action de base et dilué de 0,03 $ (néant pour la période correspondante).

Sommaire des résultats financiers

États consolidés de la situation financière en millions de dollars canadiens) Au

31 décembre

2016 Au 31

décembre

2015 Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme 86,0 209,1 Immobilisations corporelles 1 102,1 831,4 Autres actifs 123,5 42,7 Total de l'actif 1 311,6 1 083,2 Dette à long terme et débentures convertibles 231,7 219,6 Produits différés à long terme 296,7 207,1 Autres passifs 93,7 80,5 Capitaux propres 689,5 576,0 Total du passif et des capitaux propres 1 311,6 1 083,2

Principaux faits saillants de nature financière et d'exploitation

(en millions de dollars canadiens, sauf le résultat par action) Période de

12 mois close le

31 décembre

2016 Période de

huit mois

close le

31 décembre

2015 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 74,8 98,9 Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (165,9 ) (139,3 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 77,3 (2,4 ) Incidence des fluctuations du cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (2,0 ) 11,4 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (15,8 ) (31,4 ) Résultat net pour l'exercice 19,6 (3,7 ) Résultat par action ? de base et dilué 0,03 Néant

Mise à jour sur l'exploitation

Déclaration de production commerciale et de fin de la construction

La production commerciale du projet Renard consiste à traiter le minerai pour une période de 30 jours à une capacité nominale de 60 %. Le projet est entré en production commerciale le 3 décembre 2016 avec un taux de traitement de 4 120 tonnes par jour au cours des 30 jours précédents, comparativement à une capacité nominale de 6 000 tonnes par jour. Stornoway a déclaré l'entrée en production commerciale du projet le premier jour du mois suivant le mois durant lequel le projet est entré en production commerciale, soit le 1er janvier 2017. La Société prévoit continuer d'accroître la production de l'usine de traitement au cours des deux prochains trimestres.

L'atteinte de la production commerciale marque la fin de la période des dépenses d'investissement initiales liées au projet. Les coûts liés au projet totalisaient 771,2 M$ au 31 décembre 2016, ce qui correspond à 99 % du budget. Les coûts de 2,8 M$ qu'il reste à engager principalement pour la construction du puits d'air frais de la mine souterraine seront engagés en 2017, ce qui porte l'estimation du coût final du projet à 774 M$, soit 37 M$ de moins que le budget d'investissement initial établi en juillet 2014.

Trois incidents avec arrêt de travail ont été enregistrés au cours du trimestre. Pour l'exercice 2016, le taux d'incident avec arrêt de travail du projet est de 1,5 pour les employés de Stornoway et de 1,7 pour les entrepreneurs . À ce jour, il s'établit à 0,9 pour les employés de Stornoway et à 1,8 pour les entrepreneurs.

Aucun incident d'infraction aux lois et aux règlements régissant la protection de l'environnement n'a été enregistré au cours du trimestre ni de l'exercice. Deux de ces incidents ont été signalés depuis le début du projet.

La main-d'oeuvre sur place au mois de décembre a avoisiné une moyenne de 278 travailleurs, dont 19,1 % étaient des Cris du territoire Eeyou Istchee. Au 31 décembre 2016, le nombre d'employés s'élevait à 429. De ce nombre, 379 employés faisaient partie de l'équipe chargée du développement de Stornoway sur place, dont 16 % étaient des Cris, 24 % provenaient de Chibougamau et de Chapais et 60 % provenaient de l'extérieur de la région.

Extraction et traitement

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, un total de 7 840 130 tonnes de morts-terrains, de stériles et de minerai ont été extraites des fosses à ciel ouvert Renard 2-Renard 3 et Renard 65, comparativement à la quantité prévue de 6 339 501 tonnes (+24 %). En tout, 2 074 827 tonnes de minerai ont été extraites comparativement aux 879 641 tonnes prévues (+136 %).

À la clôture de l'exercice, 1 842 068 tonnes de minerai avaient été livrées à la pile de stockage, comparativement à une quantité prévue de 735 898 tonnes (+150 %), sans compter 63 243 tonnes supplémentaires de matériau hors ressources extraites de la fosse Renard 3.

En 2016, la mise en valeur de la mine souterraine a atteint 2 729 mètres, comparativement à des prévisions de 2 768 mètres (-1 %). À la clôture de l'exercice, la mise en valeur totale de la mine souterraine atteignait 3 616 mètres, soit 99 % de l'avancement prévu. Il n'y a eu aucun autre problème d'infiltration d'eau comme celui qui avait ralenti la construction de la rampe vers la fin de 2015. La kimberlite a été rencontrée au niveau de 160 mètres de la fosse Renard 2 le 4 décembre 2016 et, à la clôture de l'exercice, la mise en valeur du minerai s'était effectuée sur 117 mètres dans de bonnes conditions de sol.

Le traitement du minerai a débuté le 15 juillet 2016. À la clôture de l'exercice, 399 162 tonnes de minerai avaient été traitées, générant une production de 448 887 carats d'une teneur moyenne de 112 carats par cent tonnes. Les prévisions de la Société pour l'exercice 2016, selon le plan, se chiffraient à 218 400 carats (+106 %), soit une teneur moyenne de 97 carats par cent tonnes (+15 %). La quantité plus élevée de minerai traité est attribuable au fait que l'usine a été prête plus tôt que prévu, tandis que la teneur diamantifère plus élevée obtenue par rapport aux prévisions s'explique par un meilleur mélange de minerai à traiter que prévu dans les fosses à ciel ouvert Renard 2 et 3.

Ventes

La première vente de diamants de Stonorway s'est tenue à Anvers, en Belgique, du 14 au 23 novembre 2016. Au total, 38 913 carats ont été vendus à un prix moyen de 195 $ US le carat, ce qui a rapporté à la Société un produit de 10,2 M$ (7,6 M$ US). Les diamants vendus lors de cette première vente provenaient de la production récupérée durant la mise en service et le démarrage du projet diamantifère Renard aux mois d'août et de septembre 2016. Les événements récents entourant la démonétisation en Inde ont eu un impact sur le prix et la demande de certains articles plus petits et de moindre qualité. Par conséquent, une certaine quantité de ces articles a été retirée de la vente. En raison de cet impondérable économique et d'une proportion plus élevée que prévu de petits diamants récupérés au cours de la période de démarrage du projet, partiellement attribuable à la fracturation du diamant en usine, les résultats de cette première vente ne sont pas représentatifs des prix qui seront associés à long terme au projet Renard.

Deux autres ventes par appel d'offres de diamants de la mine Renard ont été réalisées après la clôture de l'exercice, et une troisième est prévue avant la clôture du premier trimestre de 2017.

Réserves minérales et ressources minérales

Au 31 décembre 2016, les réserves minérales prouvées et probables pour la mine de diamant Renard se chiffraient à 33 millions de tonnes d'une teneur de 67 cpht, ce qui équivaut à une production de 21,95 millions de carats. En plus des réserves minérales, la mine de diamant Renard compte des ressources minérales indiquées supplémentaires de 2,9 millions de carats (6,3 millions de tonnes à une teneur de 46 cpht), des ressources minérales présumées de 13,3 millions de carats (24,5 millions de tonnes à 54 cpht) et de 33,0 millions à 71,1 millions de carats classés comme potentiel d'exploration hors ressources (de 76,2 millions à 113,2 millions de tonnes d'une teneur comprise entre 25 et 168 cpht)1). Les ressources minérales qui ne sont pas considérées comme des réserves minérales n'ont pas démontré de viabilité économique. Le lecteur doit être avisé que la quantité et la teneur potentielles du gîte minéral possible sont théoriques, que les travaux d'exploration ne sont pas suffisants pour classer le gisement dans la catégorie des ressources minérales, et qu'il n'est pas certain que d'autres travaux d'exploration plus poussés entraîneront la découverte de ressources minérales.

Mise à jour sur les activités de prospection

Stornoway mène des programmes d'exploration sur des projets de prospection diamantifère dans des sites d'origine détenus en propriété exclusive au Canada, et maintient quelques propriétés d'exploration réelle secondaires, notamment le projet Adamantin au Québec. Le site du projet Adamantin compte 28 169 hectares de claims en trois blocs. Il est situé à quelque 100 km au sud de la mine de diamant Renard et à 25 km à l'ouest du prolongement de la route 167. En 2015, l'échantillonnage de moraines a confirmé la présence de minerais indicateurs d'anomalies ayant un potentiel de diamant prometteur, en plus d'avoir mené à la découverte d'un diamant de la fraction granulométrique de +0,25 mm-0,50 mm. Un premier programme de forage exploratoire, en mars et en avril 2016, a permis de découvrir 11 corps kimberlitiques différents à Adamantin. Aucun diamant n'a été récupéré de la kimberlite présente, et des minerais indicateurs d'anomalies, de provenance inconnue, restent encore sur le site. Les travaux de forage, d'échantillonnage et de levés géologiques, qui ont été entrepris en 2016. En janvier 2017, le conseil d'administration de Stornoway a approuvé un budget maximal de 2,0 M$ pour des travaux de forage supplémentaires au projet Adamantin. Ces travaux débuteront en mars 2017.

1] Les ressources minérales indiquées ont été ajustées d'un montant de 2.9 million de tonnes de minerai et 2 millions de carats précédemment exclus des ressources minérales indiquées tel que mentionné dans le communiqué de presse de la société publié le 6 février 2017.

Après la clôture de l'exercice, le 16 février 2017, la Société a conclu, avec North Arrow, une convention d'achat aux termes de laquelle cette dernière a acquis la participation restante de la Société dans les projets diamantifères Qilalugaq et Pikoo en échange de 2 000 000 de ses actions ordinaires. À titre de contrepartie supplémentaire, la Société recevra, à l'égard des projets Qilalugaq et Pikoo, des redevances dérogatoires brutes de 0,5 % et de 1,0 %, respectivement, sur la production de diamants ainsi que des redevances nettes à la sortie de la fonderie de 0,5 % et de 1,0 %, respectivement, sur les redevances sur les métaux de base et les métaux précieux provenant de ces projets. En outre, au moment où les premiers versements de redevances liés aux projets Qilalugaq et Pikoo seront exigibles, North Arrow versera également à la Société des paiements en trésorerie s'élevant respectivement à 2,5 M$ et à 1,25 M$.

À propos de la mine de diamant Renard

La mine de diamant Renard est la première mine diamantifère au Québec en importance et la sixième au pays. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie-James, dans le centre-nord du Québec. Le projet de construction a commencé le 10 juillet 2014, et la production commerciale a été déclarée officiellement le 1er janvier 2017. On prévoit une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats par an pendant les 10 premières années de vie de la mine. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

Personnes qualifiées

Les informations scientifiques ou techniques figurant dans le présent communiqué de presse ont été préparées sous la supervision de M. Patrick Godin, ing. (Québec), chef de l'exploitation, et de M. David Farrow, Pr.Sci.Nat. (Afrique du Sud) et géologue (C.?B.), vice-président, Diamant, tous deux des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Stornoway Diamond Corporation

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration et de mise en valeur de propriétés diamantifères et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Son projet phare, le projet diamantifère Renard, qu'elle détient en propriété exclusive, est la première mine de diamants au Québec. Stornoway est une société axée sur la croissance qui détient un actif de classe mondiale dans l'un des meilleurs territoires miniers au monde et l'une des plus remarquables entreprises du secteur minier au monde.

Au nom du conseil d'administration

STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

/s/ « Matt Manson »

Matt Manson

Président et chef de la direction

Pour plus d'information, veuillez contacter M. Ghislain Poirier, vice-président, Affaires publiques de Stornoway,

au 418 254-6550, gpoirier@stornowaydiamonds.com

For more information, please contact Matt Manson (President and CEO) at 416-304-1026 x2101

or Orin Baranowsky (Vice President, Investor Relations and Corporate Development) at 416-304-1026 x2103

or toll free at 1-877-331-2232

Site Web : www.stornowaydiamonds.com Courriel : info@stornowaydiamonds.com

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Les informations et énoncés de cette nature, appelés « énoncés prospectifs », datent du présent communiqué de presse, et la Société n'entend pas les mettre à jour et n'a aucune obligation de le faire, sauf si elle y est tenue par la loi.

Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés se rapportant aux objectifs de Stornoway pour l'exercice à venir, à ses objectifs à moyen terme et à long terme et à ses stratégies en vue d'atteindre ces objectifs, ainsi que des énoncés concernant ses opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions. Bien que la direction estime que ces hypothèses sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes.

Les énoncés prospectifs se rapportent à des événements futurs ou à un rendement futur; ils reflètent les attentes ou les opinions actuelles concernant des événements futurs et ils comprennent, sans s'y limiter, des énoncés à l'égard i) de la quantité de réserves minérales, de ressources minérales et de cibles de prospection; ii) de la quantité de la production future pour une période donnée; iii) de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes de l'exploitation minière; iv) des hypothèses relatives à la teneur récupérée, à la distribution granulométrique et à la qualité des diamants, à la récupération moyenne du minerai, à la dilution interne, à la dilution minière et à d'autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique de 2016, de même qu'aux taux de fracturation du diamant; v) des hypothèses relatives aux produits bruts des activités ordinaires, aux flux de trésorerie d'exploitation et à d'autres mesures des produits des activités ordinaires indiqués dans le rapport technique de 2016; vi) du potentiel d'agrandissement de la mine et de sa durée de vie prévue; vii) des délais prévus pour la délivrance des permis et des approbations réglementaires liés aux activités de construction en cours à la mine de diamant Renard; viii) du calendrier prévu pour l'achèvement de la mine à ciel ouvert et de la mine souterraine de la mine de diamant Renard; ix) du calendrier prévu pour le démarrage et l'atteinte de la capacité nominale de l'usine de la mine de diamant Renard; x) des obligations financières attendues de Stornoway ou des coûts engagés par celle-ci relativement à l'aménagement en cours de la mine de diamant Renard; xi) des plans de prospection futurs; xii) des cours futurs des diamants bruts; xiii) des avantages économiques d'utiliser une centrale électrique alimentée au GNL plutôt qu'au diesel; xiv) des sources de financement et des besoins de financement prévus; xv) de la prise d'effet, du financement ou de la disponibilité, selon le cas, de l'emprunt garanti de premier rang, du solde de la facilité relative à l'équipement et de l'emploi du produit tiré de ceux-ci; xvi) de la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xvii) des répercussions des opérations de financement sur les activités, l'infrastructure, les occasions, la situation financière, l'accès aux capitaux et la stratégie globale de la Société; xviii) du taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien; et xix) de la disponibilité de la capacité de financement excédentaire pour l'exploitation de la mine de diamant Renard. Toute déclaration qui exprime ou implique des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à », « prévoir », « planifier », « projeter », « estimer », « supposer », « avoir l'intention de », « stratégie », « buts », « objectifs », « calendrier » ou des variantes de ceux-ci ou en indiquant que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard ou encore la forme négative de l'un de ces termes ou d'expressions similaires) n'est pas un énoncé de faits historiques et peut être un énoncé prospectif.

Les énoncés prospectifs sont établis en fonction de certaines hypothèses formulées par Stornoway ou ses consultants et d'autres facteurs importants qui, s'ils se révèlent inexacts, pourraient amener les résultats, performances ou réalisations réels de Stornoway à différer considérablement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces énoncés et renseignements s'appuient sur plusieurs hypothèses en ce qui concerne les stratégies et perspectives d'entreprise actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Stornoway exercera ses activités au cours des périodes à venir, y compris la teneur récupérée, la distribution granulométrique et la qualité des diamants, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne et les taux de fracturation, le prix des diamants, les coûts prévus et la capacité de Stornoway d'atteindre ses objectifs, le rendement financier prévu, l'évolution réglementaire, les plans de mise en valeur, les activités de prospection, de mise en valeur et d'exploitation minière, et le taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien. Bien que la direction estime que ses hypothèses concernant ces questions sont raisonnables compte tenu de l'information dont elle dispose actuellement, elles pourraient s'avérer inexactes. Parmi les hypothèses importantes posées par Stornoway ou ses consultants dans le cadre de ses énoncés prospectifs, on note entre autres les suivantes : i) les investissements requis et les besoins estimatifs en matière de main-d'oeuvre; ii) les estimations de la valeur actualisée nette et des taux de rendement internes; iii) la teneur récupérée, la distribution granulométrique et la qualité des diamants, la récupération moyenne du minerai, la dilution interne, la dilution minière et d'autres paramètres miniers indiqués dans le rapport technique 2016, de même que les taux de fracturation du diamant; iv) la réception des approbations réglementaires selon des modalités acceptables dans des délais habituels; v) les délais prévus pour le démarrage et l'atteinte de la capacité nominale de la mine de diamant Renard; vi) les délais prévus pour l'aménagement continu d'une mine à ciel ouvert et d'une mine souterraine à la mine de diamant Renard; vii) les formations géologiques que l'on s'attend à rencontrer; viii) les prix du marché pour les diamants bruts et leur incidence possible sur la mine de diamant Renard; ix) le respect de toutes les conditions sous-jacentes à l'emprunt garanti de premier rang et au solde de la facilité relative à l'équipement, ou la renonciation à ces conditions, de manière à pouvoir prélever, aux termes de ces ententes, les fonds nécessaires; x) l'interprétation par Stornoway des données de forage géologique recueillies et de leur incidence potentielle sur les ressources minérales indiquées et la durée de vie de la mine; xi) les plans de prospection et les objectifs futurs; xii) la capacité de la Société à honorer ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; et xiii) la robustesse persistante du dollar américain par rapport au dollar canadien.

Par nature, les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et des risques inhérents, tant généraux que spécifiques, et il y a un risque que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas la réalité future. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, étant donné que différents facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, des prévisions, des estimations, des hypothèses et des intentions qui sont exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque peuvent être généralement décrits comme le risque que les hypothèses et estimations mentionnées ci-dessus ne se matérialisent pas, y compris l'hypothèse figurant dans plusieurs énoncés prospectifs selon laquelle d'autres énoncés prospectifs seront exacts, mais ils comprennent particulièrement, sans s'y limiter, i) les risques liés aux variations de teneur, de distribution granulométrique et de qualité des diamants, de lithologies kimberlitiques et de contenu de roche encaissante dans le matériau identifié en tant que ressources minérales par rapport aux prévisions; ii) les variations des taux de récupération et de fracturation du diamant; iii) l'incertitude quant à savoir si l'exploration additionnelle de cibles de prospection entraîne la délimitation des cibles comme ressources minérales; iv) les faits nouveaux survenant sur les marchés mondiaux du diamant; v) les hausses plus lentes que prévu des évaluations des diamants; vi) les risques associés aux fluctuations du dollar canadien et d'autres monnaies par rapport au dollar américain; vii) les augmentations relatives aux coûts en capital, coûts d'exploitation et dépenses d'investissement de maintien proposés; viii) les hausses des charges financières ou les changements défavorables touchant les conditions du financement disponible, le cas échéant; ix) des taux d'imposition ou de redevances plus élevés que prévu; x) l'incertitude liée aux résultats de l'exploration dans les zones d'élargissement potentiel des ressources; xi) les changements visant les plans de mise en valeur ou d'exploitation minière en raison de changements visant d'autres facteurs ou des résultats de prospection; xii) les risques liés à l'obtention des approbations réglementaires ou à la mise en oeuvre de l'entente sur les répercussions et les avantages existante conclue avec les collectivités autochtones; xiii) les incidences de la concurrence sur les marchés où Stornoway exerce des activités; xiv) les risques d'exploitation et d'infrastructure; xv) le risque d'exécution lié à l'aménagement d'une mine productive à la mine de diamant Renard; xvi) le risque que la Société soit incapable de respecter toutes les conditions sous-jacentes au financement ou à la disponibilité, selon le cas, de l'emprunt garanti de premier rang et de la facilité relative à l'équipement; xvii) les changements apportés aux conditions de la vente à terme de diamants, à l'emprunt garanti de premier rang et à la facilité relative à l'équipement; xviii) le risque que la Société n'ait pas accès aux fonds de la vente à terme de diamants, de l'emprunt garanti de premier rang et de la facilité relative à l'équipement; xix) le risque que Stornoway soit incapable de s'acquitter de ses obligations de livraison de la participation liée aux diamants visés aux termes de la convention d'achat et de vente; xx) les futures ventes ou émissions d'actions ordinaires entraînant la baisse du prix des actions ordinaires et la dilution de la participation des actionnaires actuels; et xxi) les facteurs de risque additionnels décrits dans les présentes et dans les rapports de gestion annuels et intermédiaires et dans les autres documents d'information de Stornoway, ainsi que l'anticipation de la part de Stornoway par rapport à la gestion des risques décrits plus haut et l'efficacité avec laquelle elle les gère. Stornoway prévient le lecteur que la liste qui précède des facteurs pouvant influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles peuvent survenir de temps à autre.

