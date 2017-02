Monarques annonce un placement privé de 5,1 M$ par voie de prise ferme







/CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ, EN TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS?UNIS/

MONTREAL, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Corporation Aurifère Monarques (« Monarques », ou la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX:MQR) (FRANKFURT :MR7) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'entente aux termes de laquelle un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et incluant Corporation Canaccord Genuity (les « Preneurs Fermes ») ont convenu d'acheter, par un placement privé par voie de prise ferme, 4 000 000 d'unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,45 $ l'Unité pour un produit brut de 1 800 000 $ et 5 000 000 d'actions ordinaires accréditives (les « Actions Accréditives ») au prix de 0,66 $ l'action accréditive pour un produit brut de 3 300 000 $, le tout totalisant 5 100 000 $ (le « Placement »). Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la Société (« Action Ordinaire ») et d'un bon de souscription (« Bon de Souscription »). Chaque Bon de Souscription permettra à son détenteur d'acquérir une Action Ordinaire au prix de 0,60 $ l'action ordinaire, à tout moment au cours de la période de 36 mois suivant la date de clôture du placement.

La Société a également convenu d'accorder aux Preneurs Fermes une option de surallocation pouvant être exercée en totalité ou en partie, lui permettant d'acquérir jusqu'à 15 % du nombre d'Unités et d'Actions Accréditives vendues dans le Placement. Cette option pourra être exercée au plus tard 48 heures avant la date de clôture du placement.

La clôture du Placement est prévue pour le ou vers le 7 mars 2017 et est assujettie aux conditions et approbations règlementaires d'usage, incluant l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Société utilisera le produit brut du placement provenant de la vente des Actions Accréditives pour effectuer des « Frais d'exploration au Canada » (« FEC ») (au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)) sur les propriétés minières de la Société situées au Québec. La Société renoncera à ces FEC avec une date effective au plus tard le 31 décembre 2017 en faveur des souscripteurs d'Actions Accréditives.

La Société convient et s'engage à encourir tous les FEC sur les propriétés minières de la Société situées dans la Province de Québec afin que ces dépenses soient admissibles aux crédits d'impôt et aux déductions correspondants en vertu des lois du Québec relativement aux frais d'exploration admissibles engagés dans la Province de Québec. Le produit net tiré de la vente des Unités sera affecté au fonds de roulement et aux frais généraux de la Société.

Les Unités et les titres sous-jacents ainsi que les Actions Accréditives seront assujetties à une période de restriction en matière de revente prévue par la législation en valeurs mobilières d'une durée de quatre mois et un jour.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques est une société aurifère junior en pleine croissance qui a pour objectif de devenir la principale société d'exploration et de développement de propriétés aurifères dans le camp aurifère de Val-d'Or/Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement environ 200 km² de propriétés d'exploration aurifère (voir carte) à proximité de la faille Cadillac et son actif principal la mine Croinor Gold, qui a un fort potentiel de devenir une mine en exploitation. Corporation Aurifère Monarques possède une solide position financière et près de 9 M$ en crédits auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

(Visionner notre vidéo corporatif)

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE Corporation Aurifère Monarques

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 16:10 et diffusé par :