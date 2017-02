Des membres d'Unifor, techniciens chez Bell, ratifient leur convention collective







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Des membres d'Unifor, techniciens chez Bell en Ontario et au Québec, ont ratifié une nouvelle convention collective de quatre ans.

« Ces négociations ont été difficiles, a affirmé Alain Portelance, représentant national d'Unifor. Je suis fier de notre équipe de négociation qui a travaillé de façon si diligente pour obtenir des hausses salariales et des protections de sécurité d'emploi. »

Unifor représente plus de 3 800 techniciens chez Bell couverts par la convention collective qui viendra à échéance le 30 novembre 2020. Le nouveau contrat de travail a été conclu après des mois de négociations ayant impliqué l'intervention personnelle du président national d'Unifor, Jerry Dias, et la haute direction de Bell.

« Je suis content que nous ayons pu ramener Bell à la table pour négocier un contrat équitable, a déclaré Jerry Dias. Les membres d'Unifor sont déterminés à fournir des services hors pair aux clients de Bell et nous sommes heureux que leur engagement, leur travail assidu et la qualité de leurs services soient reconnus dans ce contrat de travail. »

La nouvelle convention collective comprend une disposition sur le champ de compétence, protégeant ainsi les emplois, une clause d'arbitrage par une tierce partie en cas de différends sur des congés de maladie, et des hausses de salaire chaque année de la convention collective. Les salaires augmenteront de 1,75 %, rétroactifs au 1er décembre 2016, et ensuite de 1,75 %, 2 % et 2 % les années suivantes. Unifor a aussi négocié une entente avec Bell pour que l'employeur commence à contribuer au programme des congés-éducation payés d'Unifor qui soutient des cours conçus et dispensés par le syndicat.

Représentant plus de 310 000 travailleurs dans tous les secteurs de l'économie, Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

