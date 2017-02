Charles-Armand Turpin dépose une déclaration en vertu du système d'alerte en lien avec une souscription dans Nouveau Monde Graphite Inc.







GATINEAU, CANADA--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Les Placements Charles-Armand Turpin inc. ("Placement"), une société détenue à 100% par Fiducie Familiale Turpin ("Fiducie"), qui est contrôlée par Charles-Armand Turpin, annonce aujourd'hui que les 702 000 actions ordinaires de Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») conservée en fiducie en lien avec un placement privé clôturé le 22 décembre 2016 ont été libérées. Placement a souscrit à 4 348 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de Nouveau Monde, au prix de 0,23 $ par Action ordinaire et à 4 348 000 bons de souscription d'action ordinaire (les « Bons de souscription ») pour un produit brut total de 1 000 040 $ (la « Souscription »). Chaque Bon de souscription permet à son porteur de souscrire à une action ordinaire additionnelle dans le capital social de Nouveau Monde au prix de 0,35 $ par action jusqu'au 22 décembre 2018. Charles-Armand Turpin exerce un contrôle sur Fiducie, qui à son tour, exerce une emprise, directe ou indirecte, sur les titres détenus par Placement et 8056188 Canada Inc. (« 8056188 »), un actionnaire actuel de Nouveau Monde (collectivement, le « Groupe »). À la suite de la Souscription, Charles-Armand Turpin sera considéré comme étant un initié au sens du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration d'initié.

Avant cette acquisition, 8056188 détenait un total de 4 252 500 actions ordinaires de Nouveau Monde, 825 000 bons de souscription d'action ordinaire et 350 000 options. Suite à cette acquisition, le Groupe exercera une emprise sur un total de 8 600 500 actions ordinaires de Nouveau Monde, 5 173 000 bons de souscription d'action ordinaire et 350 000 options. En présumant l'exercice des 5 173 000 bons de souscription et les 350 000 options (mais avant l'exercice et la conversion de tout autre titre pouvant être exercé ou converti en actions ordinaires de Nouveau Monde), les actions ordinaires, les bons de souscription d'action ordinaire et les options détenues collectivement par le Groupe représentent, au total, 15.53 % des actions ordinaires alors émises et en circulation de Nouveau Monde.

Placement a acquis les Actions ordinaires et les Bons de souscription à des fins de placement et, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières applicables, Placement, ou le Groupe, le cas échéant, peuvent de temps à autre et à tout moment, acquérir des actions ordinaires additionnelles de Nouveau Monde et/ou d'autres titres de participation, titres de créance ou tout autre titre (collectivement, les « Titres ») de Nouveau Monde sur le marché libre ou autrement et se réservent le droit de disposer de tout ou d'une partie des Titres dans le marché libre ou autrement, à tout moment et de temps à autre, et de procéder à des opérations de couverture ou d'autres opérations similaires à l'égard des Titres, le tout étant tributaire des conditions du marché, des opérations et des perspectives de Nouveau Monde ainsi que d'autres facteurs.

Un exemplaire de la déclaration selon le système d'alerte déposé en lien avec le placement sera disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

