Protection et mise en valeur des biens d'intérêt patrimonial à Montréal - Classement de La Maison-Alcan et de son complexe : une démarche de concertation exemplaire

MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'avis de classement de La Maison-Alcan et du site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan a été signé après une année de réflexion et de consultation des partenaires concernés. Ce geste posé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel permettra de protéger et de mettre en valeur ces importants biens patrimoniaux.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, a fait l'annonce de ce classement aujourd'hui, en présence du maire de la Ville de Montréal, M. Denis Coderre, du fondateur de Lune Rouge, M. Guy Laliberté, du directeur des politiques d'Héritage Montréal, M. Dinu Bumbaru, ainsi que du président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, M. Michel Leblanc.

Comprenant des bâtiments érigés entre 1872 et 1983, La Maison-Alcan constitue un jalon important dans l'histoire de la conservation du patrimoine bâti au Québec. Menée en amont du classement, la démarche amorcée par le ministre Fortin concilie la préservation des valeurs patrimoniales du site avec ses usages contemporains et son développement économique. Il s'agit d'une approche novatrice de concertation qui servira de modèle pour de futures interventions en patrimoine.

« Le patrimoine culturel est une richesse collective exceptionnelle. Il faut donc le considérer avec soin, faire preuve de vigilance pour le garder vivant et respecter son intégrité. Je suis fier de procéder aujourd'hui à ce classement qui assurera la préservation de ce lieu, car il est le symbole de l'intégration réussie de bâtiments patrimoniaux à un ensemble urbain contemporain. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

« Il est primordial d'assurer un équilibre entre la sauvegarde du patrimoine montréalais et le développement économique de notre ville. Le classement de La Maison-Alcan, un trésor architectural de notre métropole, permet de préserver les éléments historiques et patrimoniaux du site, tout en tenant compte du développement économique de ce secteur névralgique. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Je suis très heureux d'en arriver aujourd'hui à une conclusion qui non seulement convient à tous les intervenants, mais qui réaffirme surtout l'importance de la protection et de la mise en valeur du patrimoine bâti montréalais. C'est d'ailleurs dans ce but que nous avons produit notre plan d'action en patrimoine, lequel fera l'objet d'une consultation publique le 15 mars prochain. »

Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal

« La démarche de concertation à laquelle Lune Rouge a pris part, avec le ministère de la Culture et des Communications et les différentes parties prenantes, présente le double avantage de protéger le patrimoine et de favoriser le développement urbain. Lune Rouge souhaite promouvoir l'innovation, la créativité et l'esprit entrepreneurial dans les secteurs de la technologie, des arts et du divertissement. La Maison-Alcan cadre dans cette vision globale, et c'est pour cette raison que je suis heureux de l'annonce d'aujourd'hui. »

Guy Laliberté, fondateur de Lune Rouge

« Nous saluons l'attention personnelle que le ministre de la Culture et des Communications accorde à la valeur nationale de La Maison-Alcan, une réalisation visionnaire toujours inspirante. Nous soulignons aussi le bien-fondé de son initiative de réunir le promoteur, Héritage Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de Montréal autour de sa revitalisation future. Nous espérons que cette démarche de concertation, aujourd'hui exceptionnelle, en inspirera d'autres pour que le patrimoine continue de contribuer au développement de la métropole et du Québec. »

Dinu Bumbaru, directeur des politiques d'Héritage Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'une remarquable collaboration de plusieurs partenaires. Cette "nouvelle Maison-Alcan" se devait d'être un lieu dynamique et évolutif, et de respecter le patrimoine. L'arrimage entre le gouvernement, la Ville, Héritage Montréal et le promoteur permet d'atteindre cet objectif. De fait, ce processus devrait nous inspirer pour tous les futurs projets susceptibles d'affecter des sites ou des bâtiments patrimoniaux. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Le classement de La Maison-Alcan comme immeuble patrimonial comprend :

les extérieurs de : la maison Lord-Atholstan; la maison Béique; l'hôtel Berkeley ; la maison Holland ; la maison Klinkhoff; l'édifice Davis; l'atrium qui relie les bâtiments de la rue Sherbrooke à l'édifice Davis;

les intérieurs de : la maison Lord-Atholstan; la maison Béique; l'atrium.



Le classement du site patrimonial du Complexe-de-La-Maison-Alcan inclut quant à lui :

La Maison-Alcan;

l'ancienne église Emmanuel Congregational;

les espaces publics extérieurs.

Une aire de protection est délimitée autour de La Maison-Alcan. Celle-ci comprend tous les autres bâtiments situés sur l'îlot, dont :

la tour de l'Armée du Salut;

l'édifice du Winter Club;

le 1210-1214, rue Sherbrooke Ouest;

le 2015, rue Drummond .

