Le service d'entreposage en libre-service offert par StorageMart a presque doublé à London







LONDON, Ontario, le 23 février 2017 /CNW/ - Outre les trois autres sites d'entreposage situés à London, StorageMart est fière d'annoncer aujourd'hui l'acquisition de deux installations d'entreposage en libre-service récemment construites au coeur même de la ville de London, en Ontario. Situées à l'intersection des rues Wonderland Road N et Wharncliffe Road S, les nouvelles propriétés viennent ajouter 128 000 pieds carrés de location de plus au service d'entreposage en libre-service offert à London, ce qui double presque l'espace d'entreposage disponible dans la région. Les clients ont désormais accès à 1 275 unités d'entreposage de plus au choix pour répondre à leurs besoins.

Il était important d'ajouter des options commodément bien situées pour réaliser cette expansion. « Nous savons que l'accessibilité représente une priorité numéro un pour nos clients résidentiels, nos étudiants et nos clients commerciaux », a expliqué M. Cris Burnam, président de StorageMart. Il a souligné que les rues Wharncliffe et Wonderland sont des rues principales facilement accessibles partout à London. « Nous nous efforçons à faciliter autant que possible le processus d'entreposage pour nos clients et cela commence avant tout en sélectionnant des emplacements qui sont facilement accessibles. »

Anciennement Can-Stor Self Storage, les propriétés ont récemment été construites au cours des dix dernières années et offrent une grande variété d'aménagements d'entreposage en libre-service comme des locaux à ambiance contrôlée et des clôtures périmétriques accessibles par code d'accès NIP. Ces deux options s'harmonisent parfaitement aux normes élevées établies par StorageMart. Les clients peuvent s'attendre à recevoir la même expérience commerciale de la marque fournie par StorageMart aux deux sites qui seront prochainement inaugurés.

Offrant un accès protégé, des locaux bien éclairés et des caméras vidéo, les clients d'entreposage peuvent être rassurés en choisissant n'importe quel StorageMart à London pour répondre à leurs besoins en matière de locaux à ambiance contrôlée ou d'unités en libre accès de véhicules. Le processus de location est facile du début à la fin chez StorageMart. Les clients peuvent trouver et louer une unité disponible à partir du site Web de l'entreprise en moins de cinq minutes, ce qui leur permet de gagner du temps au moment de l'enregistrement.

À propos de StorageMart

StorageMart a fait ses débuts par l'inauguration d'un seul emplacement situé à Columbia, au Missouri et est devenue l'une des plus grandes entreprises privée et familiale du secteur de l'entreposage en libre-service au monde. Elle est dirigée par la famille Burnam qui exerce ses activités dans l'industrie de l'entreposage depuis trois générations. Les valeurs fondamentales de la société visent à fournir un service facile, propre et convivial à tous les clients. StorageMart se consacre aussi à s'engager socialement au sein des collectivités qui l'accueillent. En 2016, la société a versé un don de plus de 142 000,00 $ aux organismes caritatifs, en sus de presque 350 000 $ pour des services de location gratuits ou à prix réduit aux organismes caritatifs locaux à travers les États-Unis et le Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.storage-mart.com.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/450964/StorageMart___Logo.jpg

SOURCE StorageMart

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 15:08 et diffusé par :