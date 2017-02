Avis aux médias : Réparations et rénovations à venir dans des logements pour les aînés et des logements communautaires à Medicine Hat







MEDICINE HAT, ALBERTA--(Marketwired - 23 fév. 2017) - L'honorable Robert Wanner, président de l'Assemblée législative de l'Alberta et député provincial de Medicine Hat, participera, en compagnie d'un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, à une annonce de financement pour des travaux de rénovation et de réparation de logements abordables à Medicine Hat.

Date : 24 février 2017 Heure : 13 h 30 Endroit : Maranatha Villa

355, 8e Rue SE

Medicine Hat (Alberta)

