Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2017 - Le gouvernement du Québec alloue 1 037 000 $ pour soutenir le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE 2017

QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux de confirmer l'attribution d'une aide financière de 1 037 000 $ pour appuyer la 18e présentation du festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, qui aura lieu jusqu'au 11 mars dans différents lieux de la métropole.

La ministre du Tourisme, Mme Julie Boulet, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, ont procédé à l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme consent une aide financière de 500 000 $ qui provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. À cette contribution s'ajoute un montant de 500 000 $ du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole. Le ministère de la Culture et des Communications accorde pour sa part une somme de 37 000 $ par l'entremise de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

« À travers les années, ce festival s'est taillé une place de choix parmi les événements d'hiver offerts au Québec. Sa notoriété ne cesse de croître et de faire rayonner le Québec. J'invite les festivaliers à profiter de leur passage dans la métropole pour vivre pleinement l'hiver en visitant les nombreux attraits touristiques de la région. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme

« MONTRÉAL EN LUMIÈRE, l'un des festivals les plus importants de notre métropole, est une belle occasion pour nos industries de la culture et de la gastronomie de se mettre en valeur et de bénéficier de retombées économiques considérables. Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer cette célébration de notre nordicité qui attire de nombreux visiteurs. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal



« Le festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE est un rendez-vous hivernal unique en son genre qui célèbre et fait rayonner notre métropole, sa nordicité et sa diversité. Sa programmation riche et variée témoigne de la vitalité de notre vie culturelle. Par la multitude d'activités artistiques et interdisciplinaires qui se déroulent gratuitement dans l'espace public, cet événement représente un exemple inspirant de démocratisation de la culture. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

