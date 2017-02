Roland Boulanger & Cie ltée, entreprise lauréate du prestigieux prix Patrimoine décerné par l'AQMAT







WARWICK, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Devant plus de 500 personnes représentant les grands noms de l'industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction du Québec, Roland Boulanger & Cie ltée a reçu le prestigieux prix Patrimoine décerné par l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) lors de son gala reconnaissance annuel tenu à Québec, le 18 février dernier. Ce prix honore une famille en affaires depuis au moins deux générations et où la relève joue un rôle réel. Pour le Groupe Boulanger, appartenant au club très sélect des entreprises familiales de troisième génération, c'est une belle façon de commencer l'année qui marquera ses 75 ans.

L'attachement et la fidélité que le grand public voue à l'entreprise depuis plusieurs décennies ont commencé grâce à son produit phare, la moulure. « Ça fait 75 ans que des passionnés, qu'ils soient des « Boulanger » de nom de famille ou non, se lèvent le matin en pensant à la moulure et se couchent le soir en y pensant encore! On est une grande famille de 400 employés, répartis majoritairement au Québec, et nous avons notre siège social à Warwick, charmante localité de 5000 habitants située au Centre-du-Québec. C'est ça, la grande famille Boulanger : on aime notre monde, on aime nos clients et on aime notre domaine! », explique le président actuel de l'entreprise, Alexis Boulanger.

Le Groupe Boulanger en 2017

Aujourd'hui, l'entreprise est un fleuron parmi les fabricants, les fournisseurs et les distributeurs de matériaux de construction aussi bien au Québec qu'au Canada et même aux États-Unis.

Plusieurs de ses clients figurent parmi les chefs de file du marché des détaillants de matériaux de construction. Ses autres clients appartiennent au secteur industriel et ils oeuvrent dans le domaine du meuble, de l'armoire de cuisine, des portes et fenêtres, des maisons usinées et du cercueil.

Son portfolio de produits s'étend maintenant bien au-delà de la moulure puisqu'il contient le revêtement extérieur en bois (Collection Warwick), les plafonds Embassy, les planches pour patio 100 % plastique recyclé et les panneaux de bois lamellés-collés. Son réseau de distribution couvre l'Amérique du Nord.

Son personnel est actif dans ses différentes localisations de Warwick, Daveluyville, Sainte-Clotilde-de-Horton et Saint-Germain-de-Grantham (Centre-du-Québec), Woburn (Estrie), Saint-Ferréol-les-Neiges (près de Québec) et Orange (Massachusetts).

Et ça continue...

L'avenir s'annonce prometteur pour le Groupe Boulanger ainsi que l'exprime Alexis Boulanger : « Boulanger, c'est la mise en valeur de l'authenticité, le foisonnement de la créativité, de l'audace et même, de l'anticonformisme! La tête dure parfois, le grand coeur tout le temps, et les manches retroussées continuellement pour travailler en équipe et surtout, RÉUSSIR ENSEMBLE ».

