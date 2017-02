Saines habitudes de vie chez les jeunes - Le gouvernement force des organismes à mettre la clé sous la porte, déplore la CAQ







QUÉBEC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que des organismes destinés à faire la promotion de saines habitudes de vie à travers le Québec devront fermer leurs portes faute de budget et d'appui du gouvernement libéral, la Coalition Avenir Québec entend mener le combat pour leur survie. Les députés François Bonnardel et Chantal Soucy ont réclamé dans le prochain budget libéral la reconduite du Fonds pour la promotion des saines habitudes, institué par une loi de l'Assemblée nationale en 2007.

La mort de ce Fonds placera de nombreux organismes dans un statut précaire et laissera des centaines de jeunes sans aucune autre alternative, ont dénoncé François Bonnardel et Chantal Soucy. C'est notamment le cas de Jeunes en santé, à Saint-Hyacinthe, qui obtenait 240?000 $ par année du Fonds.

«?Après plusieurs démarches, le personnel de cabinet de la ministre Lucie Charlebois a fermé le dossier et celle-ci n'a même pas voulu me rencontrer pour trouver une solution à court terme. C'est tout un message d'espoir pour nos jeunes ! », a ironisé Mme Soucy. « À court d'argent, l'organisme s'apprête à plier bagage, ce qui entraînera une perte de services pour les enfants des garderies et des écoles. On parle d'exercices de psychomotricité, d'ateliers culinaires, d'escouades santé, d'activités parascolaires et j'en passe. Comment le gouvernement libéral peut-il expliquer aux pères et aux mères de ces jeunes que toutes ces activités, c'est du passé?et qu'ils devront se débrouiller autrement ??», s'est interrogée la députée de Saint-Hyacinthe.

Le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, a regretté de voir ces organismes disparaître prochainement, puisqu'au fil des ans, ils ont acquis une expertise essentielle dans la promotion des saines habitudes de vie. «?Depuis dix ans, la Fondation Chagnon et le gouvernement font la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. Chaque année, ils versent chacun 20 millions de dollars à différents organismes. Malheureusement, ce sont nos jeunes qui subiront les conséquences de cette coupure » a souligné François Bonnardel, qui a invité le ministre des Finances à débloquer les sommes nécessaires dans son prochain budget pour poursuivre le financement du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie.

