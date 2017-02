Honeywell annonce un projet de gestion énergétique et de réduction du carbone avec le plus grand distributeur du Danemark







- Le logiciel de gestion énergétique Enacto et les compteurs divisionnaires de Honeywell vont permettre à Coop Danemark de réduire de 20 % la consommation d'énergie durant les trois prochaines années

- Le logiciel va aussi aider le Danemark à atteindre ses objectifs de réduction du carbone

ATLANTA, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Honeywell (NYSE : HON) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Coop Danemark, le plus grand détaillant de biens de consommation du pays, en vue de lancer un important projet de gestion énergétique qui permettra de réduire la consommation énergétique de 20 pour cent d'ici 2020 et d'atteindre les objectifs obligatoires de réduction du carbone.

Coop Danemark est une coopérative appartenant à ses membres qui compte plus de 1,7 millions d'abonnés et environ 1 200 magasins. Dans le cadre du projet, Honeywell va déployer, dans son réseau de magasins, sa solution de gestion énergétique basée sur le logiciel Enactotm et jusqu'à 20 000 nouveaux compteurs divisionnaires Enacto sans fil pour fournir au détaillant une vue unifiée de la consommation énergétique dans l'ensemble de ses sites.

« Partout dans le monde, les détaillants recherchent des moyens de maîtriser les coûts et d'atteindre les objectifs réglementaires », a déclaré Jeff Tolnar, président des solutions logicielles, chez Honeywell Home and Building Technologies. « Les conditions géographiques peuvent varier, mais les moteurs commerciaux pour les détaillants d'aujourd'hui sont universels : réduire la consommation énergétique et les coûts. Le logiciel d'Honeywell offre aux distributeurs la technologie permettant de mieux gérer leur consommation et de réduire le gaspillage énergétique ».

Les solutions connectées d'Honeywell permettent à Coop Danemark d'identifier les possibilités de réduire la consommation, l'approvisionnement énergétique et les coûts d'exploitation, ainsi que d'évaluer le rendement des mesures d'économie d'énergie. Elles permettront aussi au détaillant de contribuer à l'objectif du Danemark d'avoir une capitale neutre en carbone d'ici 2025, une première mondiale. Le projet devrait aboutir d'ici 2020.

« La consommation énergétique représente une part importante de nos coûts totaux. C'est pourquoi nous recherchons constamment des moyens de garantir une gestion plus intelligente et plus stratégique des modalités de notre consommation », a ajouté Peter Kjærgaard Svendsen, directeur de l'énergie chez Coop Danemark. « Aujourd'hui, compte tenu des pressions exercées dans notre industrie, ainsi que des objectifs de réduction du carbone, nous sommes plus conscients que jamais de la consommation énergétique. Les logiciels d'Honeywell et leur expertise en économie d'énergie nous aideront à contrôler nos coûts énergétiques, ce qui nous permettra d'offrir à nos clients une meilleure expérience de vente au détail. Tout cela va contribuer à une Coop plus rentable et à un environnement plus propre ».

Honeywell va travailler sur le projet avec l'intégrateur local Energidata, qui fournira des services d'audit énergétique afin de permettre à Coop Danemark d'identifier des possibilités d'économie énergétique.

L'importante société de logiciels industriels Honeywell est une entreprise de premier plan employant un effectif de 23 000 ingénieurs dont plus de la moitié se concentrent sur les logiciels. Le solide patrimoine industriel d'Honeywell lui donne la capacité unique d'intégrer des produits physiques avec le logiciel pour rendre nos solutions d'Internet des objets plus connectées, efficaces et productives.

Pour en savoir plus sur le logiciel de gestion énergétique Enacto d'Honeywell, consultez le site www.enac.to. Pour plus d'informations sur les initiatives logicielles d'Honeywell, consultez le site https://www.honeywell.com/who-we-are/our-initiatives/software. Pour plus d'informations sur le plan Climat 2025 du Danemark, consultez le site https://stateofgreen.com/en/profiles/city-of-copenhagen/solutions/copenhagen-carbon-neutral-by-2025.

À propos de Honeywell Home and Building Technologies

Honeywell Home and Building Technologies (HBT) est une entreprise internationale employant plus de 44 000 personnes à l'échelle mondiale. HBT crée les produits, logiciels et technologies utilisés dans plus de 150 millions de foyers et 10 millions de bâtiments dans le monde entier. Nous aidons les propriétaires à rester connectés et à contrôler leur confort, leur sécurité et leur consommation d'énergie. Les propriétaires et occupants des bâtiments commerciaux utilisent nos technologies pour garantir la sécurité et durabilité de leurs installations, tout en les rendant productives et économes en énergie. Nos solutions matérielles et logicielles de mesurage avancé aident les services publics d'électricité, de gaz et de distribution d'eau à approvisionner plus efficacement les clients et les collectivités.

Honeywell (www.honeywell.com) est une société diversifiée listée dans le Fortune 100 et leader dans le secteur des technologies et de la fabrication. Au service d'une clientèle mondiale, la Société fournit des produits et services aérospatiaux, et des technologies de contrôle pour les bâtiments, les maisons, et l'industrie, des turbocompresseurs et des matériaux de spécialité. Pour obtenir des actualités et des informations sur Honeywell, consultez le site www.honeywell.com/newsroom.

