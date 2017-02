Émission d'une demande de qualification pour le projet de rénovation de la gare Union







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Infrastructure Ontario (IO) et Metrolinx ont émis une demande de qualification à l'intention des sociétés intéressées à concevoir, construire et financer le projet de rénovation de la gare Union. Ces travaux d'infrastructure sont requis pour faire face à l'accroissement de la capacité dû à l'expansion prévue du service ferroviaire de GO Transit, qui est relié à la gare Union, plaque tournante du transport de Toronto.

La demande de qualification décrit l'étendue des travaux requis, qui comprennent :

la construction d'une nouvelle plateforme et d'une toiture;

l'aménagement d'un nouveau hall sous la plateforme;

des travaux d'amélioration de la sécurité et de réparation sur le quai couvert;

un nouveau système électrique de secours.

Ce projet s'inscrit dans les efforts que Metrolinx déploie pour instaurer le service régional express GO (SRE). Ce projet permettra une liaison ferroviaire plus rapide et plus fréquente dans la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) et comprend l'électrification de certaines parties du réseau ferroviaire GO d'ici 2024-2025. Le programme offrira de nouvelles options en matière de transports en commun, augmentera le nombre des usagers, réduira les temps de déplacement et permettra de gérer la congestion routière dans la RGTH.

D'importants travaux d'infrastructure sont requis pour apporter ce niveau de service dans les localités de la région, notamment : ajout de voies, modification des gares GO, amélioration des passages à niveau, installation des systèmes nécessaires à l'électrification, et plus de locomotives et systèmes de contrôle.

La demande de qualification est la première étape du processus d'approvisionnement qui aboutira à la sélection d'une équipe chargée de réaliser le projet. IO et Metrolinx évalueront les propositions afin de sélectionner les équipes qui possèdent l'expérience en conception et construction nécessaire. Ces équipes seront ensuite invitées à répondre à une demande de proposition, qui sera émise pendant l'été 2017. Les sociétés intéressées doivent s'inscrire à www.merx.com pour télécharger la demande de qualification.

L'Ontario fait le plus important investissement dans l'infrastructure des hôpitaux, des écoles, des transports en commun, des routes et des ponts de toute l'histoire de la province. Pour en savoir plus sur ce qui se passe dans votre localité, rendez-vous à Ontario.ca/On renforce.

Faits en bref :

Infrastructure Ontario , de concert avec Metrolinx, dirige le processus d'approvisionnement du projet de rénovation de la gare Union.

, de concert avec Metrolinx, dirige le processus d'approvisionnement du projet de rénovation de la gare Union. Le projet est réalisé en vertu du modèle de diversification des modes de financement et d'approvisionnement d'IO, moyen innovateur utilisé pour les grands projets d'infrastructure publique complexes.

Jusqu'ici, 96 % des projets réalisés selon le modèle de DMFA ont été menés à bien sans dépassement de budget et 73 % ont été achevés en temps voulu ou dans le mois qui a suivi la date prévue de quasi-achèvement,

Citations :

« Ces améliorations appuieront le projet d'expansion du service GO Transit à l'échelle du réseau. En améliorant le service et en offrant davantage d'options en matière de transport en commun, nous gérons la congestion, créons des emplois et faisons en sorte que les déplacements soient plus rapides que jamais. »

Steven Del Duca, ministre des Transports

« Le projet de rénovation de la gare Union, qui comprend la construction d'une nouvelle plateforme et appuie l'expansion du service GO Transit, bénéficiera à des milliers d'usagers en leur offrant un service plus fréquent et plus rapide. Les habitants des localités de la région du grand Toronto et de Hamilton (RGTH) pourront délaisser la voiture au profit des transports en commun, ce qui permettra de réduire la congestion routière et aux entreprises qui empruntent les routes de la RGTH de livrer plus rapidement leurs produits et services. »

Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure

« Le projet de rénovation se traduira par des améliorations notables de la gare Union qui nous permettent de poursuivre la transformation du service régional express, et offriront aux habitants de la région du grand Toronto et de Hamilton un moyen plus rapide et efficient de se déplacer. »

Bruce McCuaig, président-directeur général, Metrolinx

« Le projet de rénovation de la gare Union est une composante importante de la mise en place du SRE. Il nous tarde d'étudier les propositions qui seront soumises pour ce projet dans le cadre de la demande de qualification. »

Ehren Cory, président de la Division de la mise en oeuvre des projets, Infrastructure Ontario

