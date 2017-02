Classement de la Maison-Alcan et de son complexe - Allier la protection du patrimoine et le développement urbain







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Lune Rouge salue la décision du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, relativement au classement de La Maison-Alcan et de son complexe en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Lune Rouge souligne le leadership du ministre et la collaboration de nombreuses parties prenantes dont la Ville de Montréal, Héritage Montréal, la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et l'appui de l'Institut de développement urbain.

Guy Laliberté, qui a fondé Lune Rouge il y a 18 mois, déclare : « je souhaite promouvoir l'innovation, la créativité et l'esprit entrepreneurial dans les secteurs de la technologie, des arts, du divertissement et de l'immobilier ainsi que dans des initiatives ayant un impact social. La Maison-Alcan et son complexe cadrent dans cette vision globale et c'est pour cette raison que je suis heureux de l'annonce d'aujourd'hui ». Pour Lune Rouge, le classement établi en collaboration avec le MCC mise sur l'héritage d'un patrimoine qu'il importe de garder vivant, tout en en faisant un tremplin vers l'avenir.

L'évolution du dossier a été marquée par un dialogue rassembleur qui a stimulé la cocréation de solutions combinant la protection du patrimoine et le développement en milieu urbain. Le dialogue avec le milieu se poursuit, notamment avec des chefs de file du domaine architectural et patrimonial.

Le Complexe-de-la-Maison-Alcan est situé au centre-ville de Montréal, dans le quadrilatère formé des rues Sherbrooke Ouest, Stanley, De Maisonneuve et Drummond, à proximité des universités McGill et Concordia et du Musée des Beaux-Arts de Montréal ainsi que de nombreuses attractions touristiques. Il comprend un ensemble de sept bâtiments et un atrium. Lune Rouge y installera son siège social.

À propos de Lune Rouge

Fondée par Guy Laliberté en 2015, Lune Rouge a comme principe directeur de contribuer à l'innovation, la créativité et l'esprit entrepreneurial. L'entreprise développe des projets et procède à des investissements principalement liés aux secteurs de la technologie, des arts, du divertissement et de l'immobilier ainsi qu'à des initiatives ayant un impact social et environnemental positif.

