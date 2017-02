Casa Systems ouvre la voie à la 5G grâce à de nouvelles offres mobiles présentées lors du Mobile World Congress







Le lancement des nouvelles petites cellules ultra-haut débit Apex, du gestionnaire de petites cellules Axyom, et des solutions mobiles EPC permet aux opérateurs de prendre les commandes afin de répondre à la demande en ultra-haut débit

ANDOVER, Massachusetts, le 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Casa Systems, leader mondial en architectures distribuées et virtualisées de nouvelle génération présentes dans les réseaux d'accès mobiles, fixes à haut débit et câblés, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de solutions mobiles qui permettent aux opérateurs de réseaux de mettre en route la délivrance de services 5G. L'évolution des petites cellules à ultra-haut débit Apex, le gestionnaire de petites cellules Axyom et les solutions virtuelles mobiles EPC de Casa, parmi lesquelles les offres S-GW, P-GW, MME et SAE-GW, se combinent afin de créer une architecture mobile de bout en bout performante permettant de préparer les réseaux des fournisseurs de services de communication (FSC) à la forte demande autour de la 5G. Casa présentera ces solutions lors du Mobile World Congress qui se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone.

Afin de gérer le déluge du haut débit au sein d'un environnement numérique incluant les services multimédias haute définition, l'Internet des objets (IoT), et les villes intelligentes, les fournisseurs de services doivent transformer de manière réfléchie et proactive leurs réseaux, opérations, et services. Grâce à son pack de solutions mobiles, Casa Systems s'inscrit au premier plan de l'effort visant à appuyer ces applications afin de préparer les opérateurs à l'univers de la 5G.

Lors du Mobile World Congress, Casa Systems présentera les solutions suivantes :

Gamme étendue de petites cellules ultra-haut débit Apex : Les solutions d'accès mobile de bout en bout de Casa sont compatibles avec les accès cellulaires 3G et 4G, ainsi qu'avec les accès Wi-Fi, LTE-A, CBRS 3,5 GHz et MulteFire tm . Une gamme de petites cellules d'intérieur et d'extérieur fournit non seulement la couverture et le service de capacité dont les fournisseurs ont besoin, mais également des informations de localisation et de présence qui peuvent être utilisées en direction de la monétisation.

: Les solutions d'accès mobile de bout en bout de Casa sont compatibles avec les accès cellulaires 3G et 4G, ainsi qu'avec les accès Wi-Fi, LTE-A, CBRS 3,5 GHz et MulteFire . Une gamme de petites cellules d'intérieur et d'extérieur fournit non seulement la couverture et le service de capacité dont les fournisseurs ont besoin, mais également des informations de localisation et de présence qui peuvent être utilisées en direction de la monétisation. Nouveau gestionnaire de petites cellules Axyom : Fournit la gestion 3G/4G ou les fonctions H(e)MS et SON en temps réel qui sont nécessaires dans le cadre d'une structure de gestion unifiée, permettant la mise en service d'un plug-n-play sans intervention, et une optimisation autonome afin de réduire les interférences et d'accroître la disponibilité globale des ressources tout en réduisant les dépenses d'exploitation.

: Fournit la gestion 3G/4G ou les fonctions H(e)MS et SON en temps réel qui sont nécessaires dans le cadre d'une structure de gestion unifiée, permettant la mise en service d'un plug-n-play sans intervention, et une optimisation autonome afin de réduire les interférences et d'accroître la disponibilité globale des ressources tout en réduisant les dépenses d'exploitation. Portefeuille étendu de fonctions réseau virtualisées (VNF) destinées au cadre logiciel ultra-haut débit Axyom : Le nouvel EPC Axyom de Casa ajoute un coeur de réseau évolué (EPC) virtualisé à la gamme Axyom, y compris les fonctions S-GW, P-GW, SAE-GW et MME. Offrant désormais des passerelles d'accès virtualisées destinées au cellulaire et au Wi-Fi, ainsi que l'EPC virtualisé, Casa Systems propose une solution de bout en bout destinée à un éventail de cas d'utilisation actuels et émergents. L'EPC de Casa offre un remplacement abordable de l'ancien matériel spécialisé, et favorise les solutions de superposition logique destinées à répondre aux exigences des MVNO et du M2M/IoT.

L'accès mobile et les produits clés de Casa Systems offrent aux fournisseurs de services la flexibilité de distribuer des fonctions réseau là où elles sont le plus pertinentes dans le réseau, ce qui constitue un élément de plus en plus important pour les cas d'utilisation 5G, en favorisant des réseaux mobiles plus plats et plus efficaces. Ces solutions permettent également la programmation du réseau via une infrastructure d'API ouvertes, qui fournit des informations sur le réseau et favorise la monétisation des investissements réseau. Par ailleurs, qu'elles soient situées en marge d'un serveur x-86 COTS 1 ou 2 RU, ou installées en tant qu'éléments évolutifs indépendants dans un environnement de cloud central, les solutions de Casa délivrent un haut débit et des performances de premier ordre par RU.

« À l'heure où les opérateurs se livrent à une course pour préparer l'arrivée de la 5G, ils ont besoin d'être suffisamment agiles pour rivaliser avec de grands concurrents ainsi qu'avec des concurrents de niche, en proposant rapidement des services différenciés qui soient capables de répondre aux exigences uniques des abonnés, tout en préservant leur rentabilité, » a déclaré Dimitris Mavrakis, directeur de recherche axé sur la transformation des réseaux chez ABI Research. « L'émergence de cas d'utilisation axés sur les données, tels que l'IoT, les communications M2M et le haut débit mobile amélioré, ne fait qu'amplifier cette urgence. Les solutions mobiles capables de délivrer une combinaison de performance, de flexibilité, et d'intégration avec les solutions et les réseaux existants seront indispensables pour l'évolution fluide et la délivrance du plein potentiel de la 5G. »

Plus de 25 fournisseurs à travers le monde, parmi lesquels des MSO et des opérateurs mobiles de première catégorie, testent actuellement les nouvelles solutions mobiles de Casa en laboratoire et dans le cadre d'essais sur le terrain.

« Nous entrons rapidement dans une ère axée sur l'IoT, et les fournisseurs de services doivent se tenir prêts pour délivrer les niveaux de services attendus par les consommateurs, ainsi que les services exigés par les entreprises, les responsables de la sécurité publique et d'autres institutions - tels que les réseaux LTE privés - pour effectuer leur travail de manière efficace. Ceci implique la fourniture d'une infrastructure haut débit prête pour la 5G, qui offre une sécurité haut de gamme et une latence minimale, » a déclaré Jerry Guo, PDG de Casa Systems. « Depuis plus de dix ans, Casa Systems s'inscrit au premier plan de chaque point d'inflexion technologique. Nos solutions de mobilité perpétuent cette tradition, grâce à une architecture qui préserve les investissements réseau tout en permettant aux fournisseurs de services d'être les premiers à commercialiser des services mobiles qui augmentent la satisfaction des utilisateurs, favorisent une croissance rentable, et garantissent la performance, la capacité, et la sécurité nécessaires à l'univers de la 5G. »

À propos de Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc. est un fournisseur leader d'architectures ultra-haut débit distribuées et virtualisées de nouvelle génération présentes dans les réseaux mobiles, les réseaux de télécommunications fixes et les réseaux câblés. En tant que fournisseur initial des systèmes CCAP commercialement déployés, qui délivrent de la voix, des vidéos, et des données sur un seul port, Casa perpétue une tradition qui offre des solutions de pointe à des centaines de fournisseurs de services à travers le monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.casa-systems.com.

COORDONNÉES : Alicia Thomas Chet Murray Casa Systems, Inc. LEWIS 100 Old River Road 200 Wheeler Road Andover, Mass. 01810 Burlington, Mass. 01803 +1.817.909.8921 +1.781.418.2418 Alicia.thomas@casa-systems.com casa@teamlewis.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/464098/Casa_Systems_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 14:24 et diffusé par :