Groupe Média TFO, accélérateur d'entreprises de l'espace numérique, conclut une entente exclusive avec la start-up Vubble.







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Toujours à la recherche de solutions innovatrices pour réaliser sa mission d'entreprise Numérique, Éducative et Francophone, Groupe Média TFO est fier de s'associer à Vubble, une entreprise start-up audacieuse de Toronto et Waterloo. Cette entente unique en son genre a pour objet d'ajouter les meilleures vidéos éducatives en français sur le Web à la plateforme éducative IDÉLLO de Groupe Média TFO, chef de file en Amérique du Nord en matière de production et d'agrégation de contenus éducatifs en français.

« Vubble est une entreprise numérique d'ici, avec une vision exceptionnelle. Par sa créativité réfléchie, elle a développé une formule intelligente de sélection de contenus, humanisée et responsabilisée.Tessa Sproule et son équipe nous amènent une formule qui permettra à IDÉLLO d'ajouter une diversité toujours plus grande de ressources d'apprentissage numérique à son offre déjà très riche. Cette entente est un exemple de collaboration à cultiver et à multiplier entre les médias publics et les entreprises en démarrage innovatrices d'ici », a dit Glenn O'Farrell, Président et chef de la direction de Groupe Média TFO.

Tessa Sproule, PDG de Vubble, a commenté : « C'est une première entente d'importance critique pour notre entreprise en démarrage, et nous croyons une première entente en son genre en Amérique du Nord. Cette entente avec Groupe Média TFO est une validation importante de la philosophie, de la vision et de la conception de notre modèle opérationnel d'entreprise spécialisée en stratégies d'accessibilité de contenus sur le Web. IDÉLLO devient encore plus incontournable pour les publics apprenants de l'Ontario, du Canada et du monde. »

IDÉLLO est un environnement numérique, évolutif et dynamique et riche de plus de 9 000 ressources ludo-pédagogiques. Conçu pour les enseignants, éducateurs à la petite enfance, élèves ou parents, IDÉLLO répond et s'adapte à différents types d'apprentissage et propose des ressources et des fonctionnalités adaptées à un désir d'apprendre autrement.

Le service Vubble offre un grand éventail de courtes vidéos Web de haute qualité du Canada et d'ailleurs dans le monde, y compris dans des genres comme les actualités, les mathématiques, la science, les voyages et même la cuisine. La série d'information Hygiène mentale - Éducation aux médias traite du sujet de la littératie médiatique importante, pour déchiffrer l'information sur Internet et déceler les fausses nouvelles; Axolot hors-série #1 : Une journée chez les astronautes jette un regard d'initié à la formation des astronautes; J'irais dormir chez vous - Iran est une série d'aventures de voyage unique avec Antoine de Maximy; Ricky le chef - gâteau au chocolat est une vidéo divertissante de Ricardo Cuisine qui enseigne aux enfants à faire un gâteau, et Ados la violence est un dessin animé réconfortant qui parle de l'intimidation chez les adolescents.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de contenus éducatifs et culturels innovants, en français, à l'avant-garde de l'apprentissage numérique. TFO exploite 21 chaînes YouTube en français dont la chaîne Enfance-Jeunesse numéro 1 au Canada. Ses contenus se sont mérités différents prix d'Austin à Amsterdam (Kidscreen Awards, Gémeaux, Cassies, IBC Awards, SXSW Film Design Awards, et plus encore). Fier de son héritage public, il célèbre le fait français en Ontario et ailleurs. Pour plus d'information au sujet du Groupe Media TFO, visitez groupemediatfo.org ou suivez Groupe Media TFO sur Facebook et Twitter.

À propos de Vubble

Vubble a récemment reçu du financement du Fonds des médias du Canada dans le cadre de son Programme d'innovation du Volet expérimental. L'équipe travaille sur un grand éventail de projets de pointe avec les médias et le gouvernement canadien.

SOURCE Groupe Média TFO

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 14:08 et diffusé par :