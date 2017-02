Accord annonce les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2016







TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »).



SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS







Trimestre clos le 31 décembre

Exercice clos le 31 déc.





2016

2015

2016

2015





$

$

$

$ Moyenne des ressources engagées (en millions)



157

145

150

149 Produits d'exploitation (en milliers)



7 722

7 840

28 523

31 577 Bénéfice net (en milliers)



2 210

2 794

6 566

8 759 Bénéfice net ajusté (en milliers) (note)



2 362

2 980

7 675

9 281 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué)



0,27

0,34

0,79

1,05 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué)



0,28

0,36

0,92

1,12 Valeur comptable par action (au 31 déc.)











9,11 $

8,79 $

Le bénéfice net a atteint 6 566 000 $ en 2016, comparativement à 8 759 000 $ en 2015, surtout à cause de produits d'exploitation moins élevés et d'une provision plus importante pour pertes sur créances et prêts. Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») a fléchi, se fixant à 0,79 $ comparativement à 1,05 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a diminué pour s'établir à 7 675 000 $ en 2016, comparativement à 9 281 000 $ à l'exercice précédent. Le BPA ajusté a baissé et s'est fixé à 0,92 $, comparativement à 1,12 $ à l'exercice précédent.

Les produits d'exploitation ont diminué pour se chiffrer à 28 523 000 $ en 2016, contre 31 577 000 $ à l'exercice précédent en raison de la réduction des frais tirés des activités de gestion des comptes clients et du rendement moyen inférieur des ressources engagées. La valeur comptable a atteint un niveau record de 9,11 $ par action à la fin de l'exercice.

Le bénéfice net s'est établi à 2 210 000 $ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 2 794 000 $ en 2015. Le bénéfice net a diminué surtout à cause du recouvrement plus faible des pertes sur créances et sur prêts et des dépenses plus élevées. Le BPA a baissé à 0,27 $, alors qu'il s'est établi à 0,34 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a totalisé 2 362 000 $ au quatrième trimestre de 2016, comparativement à 2 980 000 $ au quatrième trimestre de 2015. Le BPA ajusté s'est chiffré à 0,28 $, soit moins que les 0,36 $ réalisés au quatrième trimestre de 2015. Les produits ont reculé légèrement pour se fixer à 7 722 000 $ au quatrième trimestre, comparativement à 7 840 000 $ à l'exercice précédent.

Appelé à commenter les résultats de 2016, le président et chef de la direction de la société, M. Tom Henderson, a fait les observations suivantes : « Nous sommes déçus des résultats que nous avons obtenus en 2016, mais on notera que Accord a souffert de l'entrée en scène de nouveaux joueurs dans notre secteur d'activité. Leur arrivée a fait baisser la tarification à de nouveaux planchers auxquels nous n'avons pas voulu nous rendre. Nous n'avons pas mis en péril nos normes de tarification, et notre qualité de crédit se situe à un bon niveau. Accord a également fait face à plusieurs coûts non récurrents en 2016. Par exemple, nous avons dû engager des charges de restructuration de 756 000 $, et les coûts de démarrage de nos bureaux de Chicago ont atteint 399 000 $. Nous avons depuis adopté plusieurs mesures au sein de la Société pour faciliter son essor et regardons l'avenir avec optimisme et prudence, estimant que l'exercice 2017 sera meilleur que le précédent.»

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement et le financement commercial. Depuis 39 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières tout en conservant leurs liquidités.

Note : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel suivi de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net avant la rémunération à base d'actions, l'amortissement des actifs incorporels et les charges de restructuration. Le BPA ajusté correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel suivi plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments qui n'ont pas de lien direct avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 31 décembre

Exercice clos le 31 déc.

2016 2015

2016

2015

(en milliers

de dollars) (en milliers

de dollars)

(en milliers

de dollars)

(en milliers

de dollars) Bénéfice net déclaré 2 210 2 794

6 566

8 759 Ajustements, après impôt :













Rémunération à base d'actions 43 81

189

99

Amortissement des actifs incorporels 94 105

375

423

Charges de restructuration 15 -

545

- Bénéfice net ajusté 2 362 2 980

7 675

9 281

2) Valeur comptable d'une action - La valeur comptable est la valeur nette de l'actif de la Société correspondant au montant total des actifs moins le montant total des passifs et, par définition, au total des capitaux propres. La valeur comptable d'une action est la valeur nette de l'actif, divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

SOURCE Accord Financial Corp.

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 13:48 et diffusé par :