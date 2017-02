La Nouvelle zone de Guian promeut une industrie de services de pointe grâce à des soutiens stratégiques privilégiés







GUIYANG, Chine, le 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la Nouvelle zone de Guian, espace économique de niveau national situé dans la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine, développera activement l'industrie de base axée sur les hautes technologies en 2017, en proposant des politiques incitatives afin d'accélérer la mise en place d'une plateforme d'innovation.

Plusieurs industries traditionnelles telles que les machines, les produits pharmaceutiques et les équipements électriques bénéficieront de la toute dernière stratégie de croissance de Guian, ainsi que des efforts visant à aider ces industries à moderniser leurs technologies et à gravir la chaîne de valeur.

La société HXT Semiconductor Technology Co a bénéficié d'un partenariat entre le gouvernement du Guizhou et le géant américain des puces électroniques Qualcomm. Chargée de développer des puces de serveurs fiables et contrôlables, protégées par des droits de propriété intellectuelle chinois, HXT Semiconductor travaillera sur l'invention de puces ARM en 10 nm afin de combler le manque qui existe sur le marché des semiconducteurs.

Zhongde Hiccom Precison Production est un projet caractérisé par des équipements haute précision, des technologies avancées, et des produits concurrentiels à l'échelle mondiale. À son achèvement, le projet possédera une capacité de production annuelle de plus de 3 000 pièces d'équipements de commande numérique, améliorant ainsi la capacité de traitement globale des machines-outils de commande numérique informatisée dans la province du Guizhou.

Le centre d'inspection des valves à air haute précision et entièrement automatique S0020001-4, conçu par Guizhou Dekena Precision Equipment Manufacturing Co, est le premier centre d'inspection de sa catégorie à avoir été développé de manière indépendante par une société chinoise. En appliquant les technologies de l'Industrie 4.0, Dekena multiplie par 40 l'efficience de l'inspection.

La Nouvelle zone de Guian possède de riches ressources dans les domaines de la culture et du tourisme, et vise à devenir la « Suisse orientale » en offrant aux touristes des panoramas absolument idylliques, qui allient harmonieusement les villages et les villes avec les montagnes, les lacs, les arbres et les étendues vertes.

Grâce à l'ouverture de la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Shanghai à Kunming, l'activité touristique de la Nouvelle zone de Guian devrait enregistrer une croissance rapide. À l'issue de la mise en service de la gare de lignes ferroviaires à grande vitesse de Guian en mars 2018, de nombreuses attractions de la zone, parmi lesquelles le complexe international Yunman Lake, le village suisse et le jardin des cerisiers de Wanmu, deviendront le premier choix des touristes en visite pour le week-end ou les vacances.

« La Nouvelle zone de Guian a pour objectif d'emprunter une voie nouvelle en matière d'innovation des systèmes, ainsi que de créer un modèle permettant aux villes et aux provinces de l'arrière-pays de se propulser dans l'industrie de base, » a déclaré Yongzhi Chen, directeur adjoint des opérations du Parc de fabrication de pointe.

Depuis la mise en place de la zone économique, des accords ont été signés en faveur de 17 nouveaux projets pharmaceutiques, pour une valeur d'investissement totale de 28,7 milliards CNY (4,17 milliards USD), dont 820 millions CNY (119 millions USD) ont d'ores et déjà été mis à l'oeuvre.

OBJECTIFS

En 2017, la Nouvelle zone de Guian promouvra des services haut de gamme ainsi que d'autres industries afin d'établir les bases de son expansion future au cours des prochaines années, dont trois centres de services - la Zone de duty free de Guian, le village universitaire de Huaxi, et le village technologique de Seven Star Lake - ainsi que 10 bases fournissant des services de fonctionnalités, tels que des services de réalité virtuelle (RV), de semiconducteurs, et pharmaceutiques en 2018.

À propos

La Nouvelle zone de Guian est le huitième nouvel espace de niveau national en Chine, qui endosse trois responsabilités majeures : constituer un moteur clé de la croissance économique dans l'ouest de la Chine, innover en matière d'ouverture économique, et devenir la référence des espaces d'écosystème puissants et dynamiques.

