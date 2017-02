Le ministre Brison dépose le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2017 à 2018







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 23 fév. 2017) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le président du Conseil du Trésor a déposé aujourd'hui le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2017 à 2018, qui fournit de l'information au Parlement sur la somme de 257,9 milliards de dollars nécessaire pour assurer la prestation des programmes et services actuels pour l'exercice qui commence le 1er avril.

Le gouvernement du Canada fait des investissements judicieux dans des priorités des Canadiens (l'innovation, les infrastructures, les études postsecondaires, et la croissance et les emplois propres) dans le cadre de son plan visant à renforcer et à faire croître la classe moyenne du Canada.

Le gouvernement du Canada est résolu à réaliser son programme de manière transparente, ouverte et responsable envers les Canadiens et le Parlement.

Un projet de loi de crédits provisoires visant à obtenir l'approbation du Parlement de dépenser des fonds conformément au Budget principal des dépenses sera déposé au plus tard le 26 mars. Il s'agira de faire approuver des fonds afin de couvrir les dépenses gouvernementales prévues au cours des trois premiers mois de l'exercice.

Le gouvernement s'est engagé à rendre l'examen des dépenses du gouvernement plus ouvert et responsable en mettant en oeuvre des réformes au processus du Budget des dépenses afin d'améliorer la transparence de ces dépenses pour les parlementaires et les Canadiens.

Le gouvernement continue de travailler avec les parlementaires et les autres parties intéressées afin de favoriser la clarté, la cohérence et la responsabilisation à l'égard des dépenses gouvernementales.

Les faits en bref

Le Budget principal des dépenses comprend des dépenses votées prévues de 102,1 milliards de dollars et des dépenses législatives de 155,8 milliards de dollars.

Les dépenses votées comprennent le financement des priorités énoncées dans le Budget de 2016, y compris plus de 7 milliards de dollars de nouveaux fonds pour l'infrastructure.

Le Budget principal des dépenses reflète les propositions de dépenses qui sont déjà prévues et présente les plafonds des dépenses.

Conformément au processus actuel d'affectation des crédits par le Parlement, les détails concernant les nouvelles dépenses du prochain Budget pourraient être présentés par le gouvernement dans le Budget supplémentaire des dépenses (A) au printemps 2017, ou plus tard, dès que les détails seront connus.

Citations

"La surveillance des dépenses publiques est l'un des plus importants rôles que jouent les parlementaires au nom de leurs électeurs. Pour ce faire, ils ont besoin d'information exacte et opportune."

"Je suis résolu à travailler avec les parlementaires et d'autres intervenants afin de trouver des moyens d'améliorer la surveillance parlementaire des dépenses publiques. Une meilleure harmonisation des processus et du moment du dépôt du Budget et du Budget des dépenses améliorera la clarté et la cohérence des rapports financiers."

L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

