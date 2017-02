La circulaire de procuration de la direction du Groupe Banque TD est maintenant accessible







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui l'envoi par la poste de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la circulaire de procuration de la direction aux actionnaires ordinaires de La Banque Toronto-Dominion. La circulaire est également accessible en ligne au www.td.com/francais/investisseurs/accueil/renseignements-sur-le-capital-actions/divers/divers.jsp.

La circulaire de procuration de la direction contient de l'information à l'intention des actionnaires concernant l'assemblée annuelle de la TD, dont l'exercice des droits de vote pour l'élection des membres du conseil d'administration de la TD, la nomination de l'auditeur de la TD et les propositions des actionnaires. De plus, elle comprend des renseignements relatifs à un vote consultatif des actionnaires sur la méthode de rémunération des dirigeants décrite dans la circulaire. L'assemblée annuelle se tiendra le 30 mars 2017 au Design Exchange de Toronto, en Ontario.

La circulaire de procuration de la direction contient, entre autres, la description détaillée de la méthode de rémunération des dirigeants de la TD, notamment la rémunération pour l'exercice 2016 de Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction.

« Le rendement financier de la TD en 2016 et la croissance des bénéfices en général montrent la solidité de nos activités diversifiées, de notre stratégie de croissance interne et des placements de la Banque pour devenir une organisation plus productive et axée sur les clients, dit Brian Levitt, président du conseil d'administration de la TD et membre du comité des Ressources humaines. Tout en respectant son appétence au risque, la TD a déclaré une augmentation de ses bénéfices comme présentés pour la septième année consécutive ainsi qu'une hausse des dividendes pour la sixième année de suite. De même, la TD continue à moyen et à long terme d'investir de façon importante dans la technologie, y compris dans l'amélioration constante de ses services mobiles et numériques afin de continuer d'offrir une expérience client qui se démarque. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales; elle offre ses services à 25 millions de clients dans plusieurs centres financiers dans le monde et exerce ses activités dans trois principaux secteurs : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec quelque 11 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2016, les actifs de la TD totalisaient 1,2 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Note sur les résultats « rajustés » et les mesures financières non conformes aux PCGR

La TD dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») actuels, et désigne les résultats établis selon les IFRS « comme présentés ». La TD a également recours à des mesures financières non conformes aux PCGR pour obtenir les résultats « rajustés » afin d'évaluer chacun de ses secteurs d'activité et de mesurer son rendement global. Pour obtenir les résultats rajustés, la TD retire les « éléments à noter », déduction faite des impôts, des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n'estime pas révélateurs du rendement sous-jacent. La TD croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue le rendement de la Banque. Les résultats rajustés, le bénéfice rajusté, les éléments à noter et les termes connexes ne sont pas définis par les IFRS et ils pourraient donc ne pas être comparables à des termes semblables utilisés par d'autres émetteurs. Pour de plus amples renseignements de nature générale, se reporter à la rubrique « Présentation de l'information financière de la Banque » du rapport de gestion 2016 de la Banque.

SOURCE Groupe Banque TD

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 13:11 et diffusé par :