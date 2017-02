Bâtimo et Chartwell dévoilent une future résidence pour retraités au coeur d'un ambitieux projet de développement mixte







Avec un investissement de 104 millions de dollars, ce projet représente un des plus importants investissements privés de l'histoire des arrondissements de Greenfield Park et de St-Hubert à Longueuil

GREENFIELD PARK, QC, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Bâtimo, un important promoteur et gestionnaire immobilier québécois, a soumis le 6 février au Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Longueuil un important projet de construction d'un complexe résidentiel multifonctionnel qui comprendra à terme environ 550 appartements destinés à une clientèle de retraités, plusieurs espaces commerciaux en location, et, particularité unique en son genre en Amérique du Nord, la construction d'une vingtaine d'allées de petites quilles.

Construit en partenariat avec Chartwell, résidences pour retraités sur le site du Salon de quilles Champion, au 2999 boulevard Taschereau, ce projet de développement mixte s'inscrit dans le schéma d'aménagement et de développement Longueuil 2035 - Pour une agglomération durable et contribuera à revitaliser le quartier avec plus de 312 millions de dollars de retombées économiques attendues et la création d'une centaine d'emplois permanents.

Une livraison prévue à l'automne 2018

Sous réserve de l'aval du CCU et des membres du Conseil de la Ville, ce complexe sera construit en deux phases et comprendra à terme environ 550 appartements incluant des studios, 3 ½ et 4 ½, capables d'accueillir entre 800 et 900 résidents, ainsi qu'une trentaine de studios de soins pour personnes semi-autonomes. Le projet inclura aussi près de 32?000 pieds carrés d'espaces commerciaux en location.

Afin de ne pas affecter les activités du Salon de quilles Champion pour la saison en cours, les travaux de démolition le long du boulevard Taschereau débuteront dès l'été 2017 et le projet sera complété à l'automne 2018. Après cette fermeture temporaire, le salon de quilles pourra accueillir de nouveau les ligues et joueurs occasionnels pour la saison débutant en septembre 2018. Le bureau des ventes devrait quant à lui ouvrir ses portes dès le mois de juin 2017 et les personnes intéressées pourront alors découvrir les différents types d'appartements proposés avec des prix attractifs et accessibles pour les habitants du quartier, une des conditions demandées par la Ville.

«?Ce nouveau complexe jouit d'un emplacement idéal, en face du Centre hospitalier Charles?LeMoyne et à distance de marche de nombreux commerces et d'infrastructures culturelles et de loisirs, telles que la bibliothèque Greenfield Park, l'Orchestre Symphonique de Longueuil et le Parc Empire?», explique Francis Charron, président de Bâtimo et vice-président de EMD Construction.

Une opinion que partage également Maxime Camerlain, vice-président marketing de Chartwell : «?La construction de cette résidence au sein du pôle de santé existant, constitué par l'hôpital Charles-LeMoyne, de plusieurs cliniques et services spécialisés à proximité, et de nombreuses pharmacies, permettra d'offrir un véritable continuum de santé à nos résidents et contribuera au développement de Greenfield Park autour du boulevard Taschereau.?Et nous sommes particulièrement fiers de contribuer à la revitalisation de ce quartier de Longueuil.?»

Autre avantage de taille, la future résidence est située à proximité de plusieurs voies rapides et d'infrastructures de transports collectifs comme les gares de Saint-Lambert et de St-Hubert, et le terminus Longueuil-Métro, permettant ainsi à ses résidents de rejoindre rapidement l'île de Montréal et aux visiteurs de rejoindre la résidence et son salon de quilles intégré.

Après une présentation du projet aux CCU des arrondissements de Greenfield Park et de St-Hubert de la Ville de Longueuil, le 15 avril, ceux-ci se prononceront le 15 mai et publieront, le cas échéant, l'avis de motion avec l'adoption du premier projet de règlement.

Cultiver l'héritage du Salon de quilles Champion auprès des résidents de la résidence pour retraités Chartwell

La grande originalité de ce projet réside dans la construction d'une vingtaine d'allées de petites quilles, au sein du futur complexe. Construit en 1960, le Salon de quilles Champion est aujourd'hui le plus important salon de quilles au Canada et constitue une véritable institution pour les quelque 3?000 joueurs réguliers et les nombreux joueurs occasionnels qui arpentent à l'année ses allées.

«?Le Salon de quilles Champion va entrer dans une nouvelle ère et c'est une opportunité unique de réunir le meilleur des deux mondes avec d'un côté des nouvelles allées de quilles à la fine pointe de la technologie, accessibles à nos joueurs comme aux futurs résidents, et de l'autre une résidence proposant des appartements de grande qualité avec de nombreux commerces et services?», se félicite Michel Vallières, directeur général du Salon de quilles Champion.

En concertation avec Chartwell, le choix s'est naturellement porté vers les petites quilles, une activité davantage prisée par une clientèle plus âgée et qui devrait plaire aux nouveaux résidents : «?Nous portons une attention particulière dans le choix de nos résidences afin d'offrir le bon équilibre entre une certaine tranquillité d'esprit inspirée par l'architecture, l'aménagement intérieur et le décor de la résidence, et un mode vie actif grâce à un cadre stimulant et de nombreuses activités accessibles?», explique Maxime Camerlain, vice-président marketing de Chartwell. « Construire de nouvelles allées de quilles au sein de cette résidence est une très belle manière de poursuivre l'héritage du Salon de quilles Champion qui profite d'un fort capital sympathie auprès de la communauté locale et de tisser du lien social entre les clients du salon de quilles et nos futurs résidents autour d'une activité et d'une passion communes?».

De son côté, Michel Vallières est impatient de présenter le projet à ses clients : «?Il était essentiel pour nous de continuer à offrir à nos passionnés l'accès à leur activité préférée et nous le ferons de plus avec un hébergement de qualité.? Des séances d'information pour nos clients sont d'ailleurs prévues au Salon de quilles Champion dans les prochains jours.?»

Les personnes intéressées pourront se rendre sur le site chartwellgreenfieldpark.ca pour obtenir davantage d'information sur la résidence.

À propos de Chartwell

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Il s'agit du plus important propriétaire et exploitant de résidences pour aînés du Canada. Au Québec, Chartwell héberge plus de 10?000 résidents et emploie environ 3?000 personnes, qui se consacrent à la vision de l'entreprise «?Dédiés à votre mieux-être?». Chartwell vise à tirer profit des fortes tendances démographiques présentes dans ses marchés pour accroître de façon maximale la valeur de son portefeuille actuel de résidences pour retraités et pour saisir avec prudence des occasions de croître à l'interne et au moyen d'acquisitions relutives.

Pour de plus amples renseignements, consultez www.chartwell.com.

À propos de Bâtimo -- EMD Construction

Bâtimo est un promoteur immobilier affilié à EMD Construction inc. («?EMD?»), en affaires depuis 1998. L'entreprise emploie plus de 400 personnes, dont 70 dans le secteur immobilier et de la construction. L'intégration verticale de ces deux partenaires et leurs connaissances des différentes catégories d'actifs permettent à Bâtimo et à EMD de réaliser leur mission première, soit de développer et de construire des projets de qualité supérieure et d'optimiser la création de valeur pour chaque site développé. À cet égard, Bâtimo et EMD présentent un portfolio constitué de nombreux complexes résidentiels, notamment des résidences pour retraités, des condominiums et des immeubles locatifs. L'entreprise se spécialise également dans la construction d'immeubles de bureaux et commerciaux. À ce jour, incluant les projets en cours, Bâtimo et EMD comptent d'importantes réalisations représentant plus de 1,5 milliard de dollars.

Pour plus de renseignements, visitez www.batimo.ca.

SOURCE Chartwell, résidences pour retraités (IR)

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 13:30 et diffusé par :