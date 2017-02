POSSIBILITÉS D'ENTREVUES:Le président et chef de la direction d'UNICEF Canada est en Jordanie et est disponible pour parler de la crise humanitaire syrienne et de la crise des réfugiés, ainsi que de l'engagement du Canada







TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Le président et chef de la direction d'UNICEF Canada, David Morley, se joindra à l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, pour visiter des centres Makani, sont soutenus par le Canada, en Jordanie. Il sera disponible pour parler de la crise des réfugiés et de la réponse humanitaire à cette crise dans la région. Madame Geneviève Boutin, une Québécoise, chef des affaires humanitaires de l'UNICEF pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, participera également à cette visite et pourra répondre aux questions des médias francophones.

Le 15 mars prochain, le conflit syrien entrera dans sa septième année. La crise continue d'avoir un effet dévastateur sur les enfants. Six millions d'enfants à l'intérieur du pays et plus de 2,3 millions d'enfants réfugiés dans la région ont un besoin urgent d'aide. À l'heure actuelle, 1,7 million d'enfants syriens ne sont pas scolarisés. L'année dernière, 2 300 cas confirmés de violations graves ciblant des enfants en Syrie ont été rapportés.

S'appuyant sur des échanges directs avec les enfants et les familles déplacés en Jordanie, David Morley et Geneviève Boutin pourront expliquer les efforts déployés par l'UNICEF pour fournir de l'eau potable, des installations sanitaires et d'hygiène, des vaccins essentiels à la survie ainsi qu'un accès à l'éducation et un soutien psychosocial à des enfants qui, depuis presque six ans, vivent au coeur d'une violence meurtrière.

Ils pourront également témoigner des retombées de la contribution du Canada relativement aux efforts d'intervention, notamment les retombées du Fonds de secours d'urgence pour la Syrie de 31,8 millions de dollars, généreusement offert par le gouvernement du Canada pour appuyer le travail de l'UNICEF. La contribution du gouvernement a permis à l'UNICEF de venir en aide aux enfants syriens les plus vulnérables et à ceux et celles qui se trouvent dans les endroits les plus difficiles d'accès en leur fournissant des vaccins et un soutien essentiels à leur survie, en leur offrant un accès à l'éducation et en les protégeant contre la violence en Jordanie et en Syrie.

En 2017, l'UNICEF a lancé un appel de 1,4 milliard de dollars afin de venir en aide aux enfants à l'intérieur de la Syrie et aux enfants réfugiés dans les pays voisins. Pour en savoir plus sur la réponse humanitaire de l'UNICEF à la crise syrienne, visitez le http://www.unicef.ca/en/children-syria-canadas-response.

Qui : David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada (anglais)

Geneviève Boutin, chef des affaires humanitaires de l'UNICEF pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (français)



Quoi : Réponse d'urgence à la crise humanitaire syrienne et à la crise des réfugiés, qui touchent plus de huit millions d'enfants en Égypte, en Iraq, en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Turquie.



Où : David Morley est disponible pour s'adresser aux médias en anglais (par téléphone, Skype ou FaceTime) en Jordanie.

Geneviève Boutin est disponible pour s'adresser aux médias en français (par téléphone, Skype ou FaceTime) en Jordanie.



Quand : Du jeudi 23 février au vendredi 24 février à 16 h HNE.

Images : Jeudi, David Morley et Geneviève Boutin visiteront des camps improvisés, où ils pourront témoigner de l'ampleur de la crise des réfugiés et des efforts déployés pour y répondre. Parmi les images disponibles :

Les centres Makani

Les camps improvisés

Les travailleurs humanitaires

