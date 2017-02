Arena Solutions à l'honneur en 2017 avec son 2e prix Golden Mousetrap consécutif







La société est reconnue pour sa plateforme unique de développement de produits dans le nuage qui conjugue l'ingénierie, la qualité et l'exploitation dans la création de produits connectés innovants

FOSTER CITY, Californie, 23 février 2017 /PRNewswire/ -- Arena Solutions, un pionnier en matière de plateforme tout-en-un de développement de produits dans le nuage, combinant la PLM, l'ALM, la collaboration de la chaîne d'approvisionnement et le QMS, a annoncé aujourd'hui avoir été récompensée pour la deuxième fois consécutive par le prix Golden Mousetrap Award de Design News. Les lauréats ont été cités lors de la cérémonie annuelle de remise des prix qui s'est déroulée conjointement avec l'événement Pacific Design & Manufacturing à Anaheim, en Californie, le 7 février 2017. À présent dans sa 16e année, le prix Golden Mousetrap a été créé par Design News pour reconnaître les personnes, sociétés et technologies américaines qui stimulent l'innovation dans l'industrie.

Arena fournit une plateforme complète de développement de produits dans le nuage qui conjugue les disciplines de l'ingénierie, la qualité et l'exploitation dans la création de produits connectés innovants. À l'automne 2016, la société a ajouté des capacités d'ALM (application lifecycle management - gestion du cycle de vie des applications) avec Arena Verify, qui permettent une gestion des exigences, problèmes, bogues et défaillances matérielles dans une solution de développement de produits holistique qui offre une combinaison unique de PLM, ALM, collaboration de la chaîne d'approvisionnement et gestion de la qualité (QMS).

« Arena a innové en lançant la PLM dans le nuage et, au cours des deux dernières années, nous avons rapidement élargi l'étendue et les capacités de notre solution interdisciplinaire », a déclaré Kent Killmer, vice-président du marketing chez Arena Solutions. « Aujourd'hui, nous offrons une plateforme de développement de produits tout-en-un qui est fournie à la demande. Les fabricants d'équipements d'origine peuvent prendre entièrement le contrôle de leurs nomenclatures complexes, ainsi que de leur chaîne d'approvisionnement, de la qualité et de la fabrication. Cette reconnaissance par le Design News vient alors que les fabricants d'équipements d'origine oeuvrent à intégrer l'IdO dans leurs produits et recherchent des solutions telles que celles d'Arena qui sont suffisamment puissantes pour gérer le développement et la fabrication de produits complexes, mais également simples à utiliser, abordables et capables de réduire les délais de commercialisation. »

Pour en savoir plus sur Arena PLM, veuillez visiter http://www.arenasolutions.com/products/plm/

À propos de l'Advanced Manufacturing Expo & Conference 2017

L'Advance Manufacturing Expo & Conference est un événement de trois jours qui comprend l'entrée à ATX West, MD&M, Electronics West, Plastec West et WestPack. La conférence de cette année offre des programmes axés sur l'industrie composés de sessions techniques, d'études de cas du monde réel et d'ateliers pratiques qui couvrent les tendances du moment, les méthodologies et les outils dans les industries de la production, fabrication, réparation et maintenance. L'exposition peut se prévaloir de plus de 150 experts de l'industrie, 2200 fournisseurs exposants et de la possibilité d'entrer en contact avec plus de 20 000 pairs.

À propos d'Arena Solutions

Arena, l'inventeur de la PLM en nuage, fournit une plateforme tout-en-un de développement de produits combinant la PLM, l'ALM, la collaboration de la chaîne d'approvisionnement et le QMS pour la conception et la fabrication d'électronique complexe. Grâce à Arena, les ingénieurs logiciels, micrologiciels, mécaniques et électriques peuvent collaborer avec les équipes de la qualité et fabrication afin de gérer les nomenclatures, faciliter les commandes de modifications techniques et accélérer le prototypage. Par conséquent, les clients d'Arena peuvent plus facilement respecter les normes tout en veillant à la conformité réglementaire, améliorer la gestion des formations, réduire les coûts, augmenter la qualité et réduire les délais de commercialisation. Arena figure au classement des 10 meilleurs prestataires de PLM et a remporté le très convoité prix Design News Golden Mousetrap Award en 2016 et 2017. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.arenasolutions.com.

Pour en savoir plus sur Arena Solutions :

Lisez le blog d'Arena sur la conception, le développement et la fabrication de produits.

Suivez @arenasolutions sur Twitter.

Suivez Arena sur LinkedIn.

Arena et Arena Solutions sont des marques d'Arena Solutions, Inc., Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Tous droits réservés. Les autres noms de produit et de société appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/288645/arena_solutions_logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 février 2017 à 13:01 et diffusé par :