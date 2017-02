Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficient du programme d'aide à la production événementielle et cinématographique







MONTRÉAL, le 23 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 31 janvier 2017, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 13e ronde de financement de son programme d'aide à la production événementielle et cinématographique (PAPEC). Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 946 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des quatre projets choisis : GO Films L.P.R.S. inc., Production Caramel Films inc., CarpeDiem Film & TV inc., Les Productions Orange Films inc., Les Films Séville inc., Les Films Christal s.e.c., Les Éditions CarpeDiem Film & TV Inc. et Orange Médias inc.

Rappelons que, par l'entremise de son programme PAPEC, en synergie avec l'ensemble des intervenants du secteur, le Fonds Québecor veut :

soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française;

assister l'exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif;

permettre à l'équipe de création et de production de produire une oeuvre le plus près possible de sa vision créative initiale;

aider la captation télévisuelle d'événements à contenu canadien de langue française;

encourager la captation télévisuelle d'événements jouissant d'une promotion intégrée et d'une diffusion sur plusieurs plateformes, dont la télévision sur demande;

favoriser le retour sur l'investissement afin d'accroître son champ d'intervention auprès des demandeurs.

Soutien de taille au financement des contenus canadiens destinés à la production télévisuelle, événementielle, cinématographique et aux médias numériques, le Fonds Québecor est un fonds indépendant qui a pour mission de soutenir le développement, la production et la commercialisation de contenus de qualité ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes numériques qui utilisent les technologies de l'information et de la communication telles que la vidéo sur demande (VSD), les terminaux mobiles et Internet à haute vitesse. De plus, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux ainsi que les efforts de commercialisation.

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Dans le cadre de son programme d'aide à la production événementielle et cinématographique (PAPEC), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 10 millions $ pour 54 projets cinématographiques et 13 projets événementiels.



PROJETS FINANCÉS :

PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :

1991

Producteur : GO Films L.P.R.S. inc.

Distributeur : Les Films Séville inc.

1991, troisième volet de la trilogie de Ricardo Trogi, suit Ricardo, 21 ans, étudiant à l'université partant en Italie suivre la femme de sa vie qui ne le savait pas encore.

La Bolduc

Producteur : Production Caramel Films inc.

Distributeur : Les Films Christal s.e.c.

Avec en arrie?re-plan la crise des anne?es 20-30 et les premiers e?lans de la lutte pour les droits de la femme, le sce?nario retrace la vie de Mary Travers Bolduc, sa carrie?re fulgurante, son mariage difficile et sa relation touchante avec sa fille ai?ne?e. Un film de François Bouvier, scénarisé par Frédéric Ouellet, mettant en vedette Debbie Lynch-White.

La Course des tuques

Producteur : CarpeDiem Film & TV inc.,

Distributeur à l'international : Les Éditions CarpeDiem Film & TV inc.

Distributeur au Canada : Les Films Séville inc.

François les lunettes et ses amis veulent à tout prix remporter la course de luge qui s'annonce spectaculaire. Mais Zac, le petit nouveau du village, s'avère un adversaire redoutable et sans scrupule. Ce film d'animation s'inscrit dans la suite du film La Guerre des tuques 3D.

Innocent

Producteur : Les Productions Orange Films inc.

Distributeur : Orange Médias inc.

Comment Francis, un homme doux et généreux, finira-t-il derrière les barreaux? C'est ce que nous découvrirons lorsqu'un spécialiste sera appelé à faire la lumière sur cinq incidents improbables. Il devra ainsi déterminer si Francis est bien l'homme qu'il prétend être. Quatrième long métrage du réalisateur Marc-André Lavoie, ce film d'enquête met en vedette Emmanuel Bilodeau.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor, organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d'aide à la production événementielle et cinématographique (PAPEC), prévue vers la fin mai ou début juin 2017, sera déterminée ultérieurement. Par ailleurs, la date limite du prochain dépôt pour le Programme principal d'aide à la production télévisuelle (PPAP) est le lundi, 3 avril 2017. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

