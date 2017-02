Ça sent le printemps au parc du Bois-de-Coulonge







La cabane de L'Affaire est Ketchup et La cabane à sucre du parc seront de retour

QUÉBEC, le 23 février 2017 /CNW Telbec/ - Quoi de mieux que de vivre le traditionnel temps des sucres au coeur d'un site patrimonial exceptionnel, à quelques pas du centre-ville ? La Commission de la capitale nationale du Québec invite les amateurs de sirop et de gastronomie aux deux cabanes gourmandes qui ouvriront leurs portes au cours des prochaines semaines. Une belle façon de célébrer l'arrivée du printemps et de faire découvrir à la population toute la beauté et la riche histoire du parc du Bois-de-Coulonge, ce grand domaine public.

De retour dès le samedi 25 février : La cabane de L'Affaire est Ketchup

Les samedis et dimanches, les chefs du restaurant L'Affaire est Ketchup proposent une cuisine de cabane à sucre revisitée et savoureuse. Située dans le joli bâtiment de la maison du fermier, à deux pas de la traditionnelle cabane à sucre du parc, La cabane de L'Affaire offrira trois services à 11 h, 14 h et 18 h, du 25 février au 19 mars. Rassemblés autour d'une grande table de 20 personnes, les clients dégusteront un menu concocté par les chefs François Jobin et Marc-André Chénard, composé de plats typiques ou encore inspirés du temps des sucres québécois. Assiette de charcuteries, saumon fumé à l'érable, jarret de porc de la ferme Turlo braisé à l'érable, crêpes et oeufs dans le sirop. Il en coûtera 35 $ par personne et 20 $ pour les enfants de 6 à 12 ans, alors que les moins de 6 ans mangeront gratuitement. Taxes, services et boissons en sus. La réservation est obligatoire et s'effectue directement au restaurant L'Affaire est Ketchup, au 418 529-9020.

En mars : la traditionnelle cabane à sucre du parc

Pour une 14e année consécutive, la traditionnelle cabane à sucre du parc fonctionnera à plein régime afin d'offrir aux visiteurs des dégustations de tire et d'autres produits de l'érable, au profit de la Fondation de l'école Saint-Michel de Sillery. Du 25 mars au 9 avril, les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h 30, pourquoi ne pas venir se sucrer le bec pour une bonne cause ?

Le stationnement est gratuit lors de ces deux activités. De plus, du 25 mars au 9 avril, le centre d'interprétation du parc du Bois-de-Coulonge ouvrira ses portes les samedis et dimanches, de 10 h à 16 h, spécialement pour le temps des sucres.

Créée en 1995 par l'Assemblée nationale, la Commission est propriétaire et gestionnaire de nombreux sites historiques de la capitale, de parcs et d'espaces verts, dont le parc du Bois-de-Coulonge, situé au 1215, Grande Allée Ouest, à Québec.

