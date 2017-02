PortsToronto publie son deuxième rapport annuel sur la durabilité







TORONTO, le 23 févr. 2017 /CNW/ - PortsToronto est fière de présenter son second rapport annuel sur la durabilité qui explique les progrès réalisés au chapitre de trois grandes priorités qui définissent la durabilité de l'organisation, à savoir : la gérance de l'environnement, l'engagement communautaire et le rendement économique. Ce rapport annuel vise à consolider tout le travail qu'accomplit PortsToronto en vue d'utiliser les meilleures pratiques environnementales dans ses opérations, alors que l'organisation continue à mesurer l'incidence de ses efforts et à déterminer ce qu'elle peut faire de plus.

Le rapport explique en détail l'attention qu'accorde PortsToronto aux pratiques, aux investissements et aux initiatives en matière de durabilité qui protègent l'environnement, soutiennent la communauté et favorisent la croissance économique et de Toronto. Voici quelques exemples de ces initiatives :

La modernisation de l'éclairage de toutes les pistes et les voies de circulation de l'aéroport par l'installation de DEL, plus écoénergétique;

Continuer à choisir l'électricité verte de Bullfrog Power pour toutes les activités de PortsToronto - celles du port, de l'aéroport, de la marina, ainsi que celles des biens immobiliers - et l'utilisation de véhicules hybrides électriques pour les opérations d'entretien, dans la mesure du possible;

La création de nouveaux espaces verts et d'habitats naturels qui favorisent la biodiversité;

L'investissement de plus de 9 millions de dollars dans les initiatives communautaires et environnementales depuis 2009, qui appuient divers organismes, dont Evergreen Brickworks, Lake Ontario Waterkeeper et Ireland Park Foundation.

« Dans ce deuxième rapport annuel, nous continuons à souligner les initiatives, petites et grandes, qui témoignent de notre engagement envers la durabilité opérationnelle. Qu'il s'agisse de dissuader l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique, de mettre en oeuvre une politique contre la marche au ralenti ou de remplacer l'éclairage de toutes les pistes et les voies de circulation de l'aéroport par un système plus écoénergétique, chaque élément compte alors que nous nous efforçons de déterminer ce que nous pouvons faire mieux ou différemment afin de maximiser nos efforts et d'améliorer notre durabilité, a déclaré Geoffrey Wilson, PDG de PortsToronto. Pour l'avenir, nous nous concentrerons sur la réduction des émissions de GES et des déchets, l'atténuation du bruit et l'investissement soutenu dans la communauté riveraine de Toronto. En 2017 et au-delà, nous continuerons de fournir des mises à jour régulières sur les réalisations et les progrès de PortsToronto en ce qui a trait à chacune des prochaines étapes identifiées dans le rapport ».

Ces trois grands domaines concordent avec la Global Reporting Initiative, qui a établi un cadre d'établissement de rapports de durabilité utilisé dans le monde entier en vue de mesurer la performance en matière de durabilité, et qui est considéré comme une pratique exemplaire en divulgation publique.

La partie du rapport sur la durabilité de PortsToronto qui porte sur l'environnement a été préparée en consultation avec le Delphi Group, pionnier en durabilité et en gestion des risques environnementaux, qui possède plus de 25 années d'expérience auprès de grandes compagnies canadiennes en vue de les aider à améliorer la durabilité de leur organisation.

Pour lire le rapport intégral sur la durabilité de PortsToronto, cliquez ici ou rendez-vous à www.portstoronto.com.

À propos de PortsToronto (http://www.portstoronto.com/)

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli plus de 2,7 millions de passagers en 2016, la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada, ainsi que les Terminaux 51 et 52, qui offrent des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 9 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et elle est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

À propos de Delphi Group

Les domaines prioritaires en matière d'environnement énoncés dans le rapport sur la durabilité de PortsToronto ont été évalués par le Delphi Group. Pionnier en durabilité et en gestion de risques environnementaux, le Delphi Group possède plus de 25 années d'expérience auprès de grandes compagnies canadiennes en vue de les aider à améliorer la durabilité de leur organisation, ainsi que celle des communautés locales et mondiales où elles évoluent. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.delphi.ca.

